Fiscus gaat brieven sturen over box 3-herstel

Vanaf half juli 2025 gaat de fiscus brieven versturen over het doorgeven van het werkelijk rendement. De belastingdienst waarschuwt dat het even duren voordat belastingplichtigen één of meer brieven krijgen. Wie post ontvangt mag het formulier Opgaaf werkelijk rendement invullen. Het formulier staat vanaf donderdag 10 juli online. De belastingdienst roept mensen op te wachten met het invullen totdat daadwerkelijk een brief ontvangen. In de brief staat namelijk informatie die nodig is om het formulier in te vullen.

Dit gebeurt nadat de Eerste Kamer woensdag akkoord ging met de wet. Wie meer wil weten over het box-3 herstel, klikt op deze link van de Belastingdienst.