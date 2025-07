Wet tegenbewijsregeling box 3 van kracht

De Wet tegenbewijsregeling box 3 is officieel in werking getreden.

Dit maakte het Staatsblad op 18 juli bekend. De wet werd op 9 juli door de Eerste Kamer aangenomen en biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om hun werkelijke rendement aan te tonen. Wanneer dit rendement lager uitvalt dan het eerder door de Belastingdienst geschatte forfaitaire rendement, hebben zij recht op teruggave van het teveel betaalde belastingbedrag.

Tijdelijke maatregel

De tegenbewijsregeling is een tijdelijke maatregel en geldt tot de invoering van de nieuwe Wet werkelijk rendement box 3, die naar verwachting in 2028 van kracht wordt. De Belastingdienst zal starten met het versturen van brieven aan belastingplichtigen met informatie over het doorgeven van hun werkelijke rendement.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie van de Belastingdienst. Of hier om alles over Box 3 op Accountancy Vanmorgen te lezen. Ook plaatsten we onlangs een podcast over box 3, die is hieronder te beluisteren.