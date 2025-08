Vier op vijf accountants vinden werkdruk te hoog

Bijna 80% van de accountants in Nederland kampt met een te hoge werkdruk, blijkt uit onderzoek van Wolters Kluwer. De werkdruk is in bijna de helft van de gevallen de belangrijkste reden om op te stappen.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland deed in mei van dit jaar onderzoek naar wat accountants in Nederland gelukkig maakt op het werk en wat juist voor frustratie zorgt. Daaruit kwam dat de gemiddelde tevredenheid over het werk met een 6,6 een magere voldoende scoort. Accountants worden blij van een prettige werksfeer (54%), interessant werk (52%) en waardering van collega’s of klanten (41%). Automatisering draagt volgens 98% van de respondenten bij aan het werkplezier, en krijgt een gemiddelde tevredenheidsscore van 7,1.

Minder werkdruk en beter leiderschap

Tegelijkertijd ervaart 79% van de ondervraagden soms of structureel een te hoge werkdruk en merkt 88% dagelijks de gevolgen van personeelstekort. Meer dan de helft van de accountants geeft aan dat dit hun werk flink beïnvloedt. Energielekken en frustraties zijn strakke deadlines en werkdruk (29%), eindeloze kleine klusjes (20%) en technische problemen (13%). “Veel deelnemers gaven aan behoefte te hebben aan minder werkdruk, beter leiderschap en duidelijkere ontwikkelpaden.”

Automatisering en AI worden gezien als onmisbaar voor de toekomst. “Hoewel factuurverwerking (78%) en rapportages (38%) al grotendeels zijn geautomatiseerd, is er veel behoefte aan verdere automatisering van klantinvoer en documentbeheer.”

Ondanks de behoefte aan een prettige werksfeer speelt geld nog altijd een grote rol. Volgens de ondervraagden vertrekt 52% van de collega’s omdat ze bij de concurrent meer kunnen verdienen. Maar de werkdruk is ook belangrijk: die was voor 44% reden om op te stappen.

Van cijferaar naar slimme adviseur

Generatieverschillen kunnen ook nog worden aangepakt op de werkvloer: 66% ziet wrijving tussen generaties rondom ambitie en verwachtingen over de werk-privébalans. “De toekomst van het accountantsvak vraagt om zowel meer aandacht voor het welzijn van medewerkers als om innovatieve leertrajecten”, zegt Jeffrey Smit, vice president en general manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting Europa Regio West. “Duurzame inzetbaarheid, toekomstgerichte kennis en werkplezier leveren pas echt resultaat op. De accountant van nu is allang niet meer alleen een cijferaar, maar een slimme adviseur die data, technologie en duurzaamheid samenbrengt.”

Het onderzoek sluit aan bij het bredere rapport Future Ready Accountant, waarin wereldwijd ruim 2.300 professionals zijn ondervraagd. Daaruit blijkt dat Nederland koploper is in digitalisering: 55% van de kantoren werkt volledig in de cloud, ruim boven het Europese gemiddelde van 31%. Op het gebied van opleiding en ontwikkeling blijft Nederland echter nog achter.