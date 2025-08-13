CRM biedt accountants meer tijd en ruimte

Door dit systeem effectief in te zetten, ontstaat er meer tijd en ruimte voor strategisch advies en klantgerichte activiteiten. Administratie- en belastingadvieskantoor Annonu ervaart de voordelen van online bedrijfssoftware met CRM.

Geïntegreerd klant- en taakbeheer

CRM-software centraliseert alle klantinformatie, inclusief contactgegevens, communicatiegeschiedenis en lopende projecten. Dit biedt een volledig overzicht en vereenvoudigt het beheren van klantrelaties. Daarnaast stelt geïntegreerd taakbeheer accountants in staat om taken te creëren, toe te wijzen en op te volgen. Het koppelen van taken aan specifieke klanten of projecten zorgt ervoor dat deadlines en verantwoordelijkheden duidelijk zijn, waardoor de kans op fouten of gemiste afspraken vermindert.

Automatisering en tijdsbesparing

Een belangrijk voordeel van CRM is de mogelijkheid om repetitieve taken te automatiseren. Processen zoals het versturen van herinneringen, opvolgen van klantverzoeken en het genereren van rapportages gebeuren geautomatiseerd. Je stroomlijnt werkprocessen, wat leidt tot een verhoogde productiviteit en een verbeterde dienstverlening aan klanten.

Taken direct in je agenda met uitgebreid taakbeheer

‍Annonu maakt naar de CRM Basis module ook gebruik van de Workflowmodule. Waar je met CRM Basis al beschikt over uitgebreid taakbeheer gaat de Workflowmodule nog een stap verder. Hiermee automatiseer je het taakbeheer voor processen met opeenvolgende taken, zoals het opmaken van jaarrekeningen. Het grootste voordeel van het uitgebreide taakbeheer is dat uit te voeren taken direct in je Outlookagenda staan: “Naast dat er direct inzicht is in de werkzaamheden die ik op moet pakken, zorgen de iconen bij de taken ook voor een goed overzicht. Hierdoor weet ik direct of het een afspraak op locatie, telefoongesprek of e-mail betreft.”

Vrije Velden en voldoen aan de WWFT-controle

Veel van de gebruikers maken gebruik van de CRM-uitbreiding Vrije Velden. Dit geeft je de mogelijkheid om de software nog meer in te richten naar je eigen wensen. Ook bij Annonu is dit een zeer gewenste aanvulling. Door gebruik te maken van de vrije velden in de software borgen zij de controle voor de WWFT- controle. Zoals het nu is ingericht, voldoet het aan de eisen zoals de NOAB deze voorschrijft en is er geen aparte tooling nodig om aan de eisen van deze check te voldoen.

