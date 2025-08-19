‘Bijna helft bedrijven vermindert inzet zzp’ers door handhaving wet DBA’

Het instituut van register-payrollaccounting concludeert dat uit het achtste trendonderzoek onder 1.000 salarisprofessionals. Van die groep stelt 9% dat de handhaving binnen zijn of haar organisatie zelfs geresulteerd heeft in het beëindigen van zzp-contracten. Salarisprofessionals geven aan dat binnen hun organisatie 59% van de zzp’ers van wie het contract is stopgezet, een contract in loondienst heeft gekregen.

Informatie kan beter

Niet overal verandert er wat: 22% geeft aan helemaal geen verandering te ervaren in het beleid rondom zzp’ers binnen de organisatie. “Sterker nog, een aantal professionals (3%) ziet juist een toename van het aantal zzp’ers binnen hun organisatie.” De informatie van de Belastingdienst over de Wet DBA kan nog wel beter: 51% van de salarisprofs ervaart de communicatie als voldoende, maar 34% ziet nog ruimte voor verbetering.