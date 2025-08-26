ANWB: stop indexering accijns op brandstof

De ANWB roept het kabinet op de jaarlijkse indexering van de accijns op brandstof te stoppen. In aanloop naar besluitvorming in augustus, waarbij het laten vervallen van de accijnskorting per 1 januari 2026 op tafel ligt, waarschuwt de belangenorganisatie voor verdere lastenverzwaring voor automobilisten.

Hoewel de benzineprijs de afgelopen weken enkele centen is gedaald, verdwijnt dat voordeel door de geplande accijnsverhoging van 26 cent per liter. Het grootste deel van die verhoging komt voort uit indexering, een systematiek die Nederland als enige land in Europa toepast. Hierdoor lopen de Nederlandse tarieven steeds verder uit de pas met die van buurlanden.

ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager: ‘Wat ANWB betreft moet de indexering van accijns op brandstof stoppen. We zitten middenin een transitie naar elektrisch rijden, maar voorlopig rijdt het merendeel van de auto’s nog op benzine of diesel. De extra lastenverzwaring maakt autorijden onnodig duur en zet de betaalbaarheid van mobiliteit onder druk.’

Uit onderzoek van de ANWB onder 1.500 automobilisten blijkt dat de zorgen groot zijn: de helft maakt zich zorgen over de stijgende autokosten, 32 procent ervaart autorijden als onbetaalbaar en 12 procent bespaart zelfs op boodschappen en energie om te kunnen blijven rijden. Vooral bezitters van tweedehandsauto’s voelen de druk, waarbij brandstofkosten de grootste zorg vormen.

Ondertussen rijdt slechts zes procent van de particulieren volledig elektrisch, waarvan bijna tweederde via zakelijke lease. Voor veel Nederlanders – met name in landelijke gebieden waar weinig alternatieven zijn – blijft de brandstofauto voorlopig noodzakelijk, stelt de ANWB.