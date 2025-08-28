Kabinet verlengt korting op brandstofaccijnzen

De aangekondigde verhoging van de brandstofaccijnzen per 1 januari gaat niet door. De Kamer steunt het demissionaire kabinet in het plan de verhoging een jaar uit te laten stellen.

Drie jaar geleden verlaagde het toenmalige kabinet de brandstofaccijnzen om burgers tegemoet te komen in de snel gestegen energiekosten. Ook brandstof was flink duurder geworden door de oorlog in Oekraïne. Benzine werd 17,6 cent per liter goedkoper, diesel 11,1 cent. Omdat brandstofprijzen dit jaar gedaald zijn, wilde het kabinet de accijnskorting per 1 januari 2026 ongedaan maken.

Kwartje duurder

Nadat PVV’er Barry Madlener had gewaarschuwd dat de benzine daarmee wel eens een kwartje duurder kon worden, sloeg de schrik menig politicus om het hart. In het kabinet, of wat daar nog van over is, gingen stemmen op de accijnsverhoging uit te stellen. Dit meldde de Telegraaf. Woensdag bleek dat de Kamer dit voorstel in meerderheid steunt.

1,6 mrd

Dat kost de schatkist 1,6 miljard euro. Hoe minister Heinen dit gat denkt te gaan dichten, is nog niet bekend. Daarover moet meer duidelijkheid komen op Prinsjesdag in september.