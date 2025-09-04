Fiscaal kiezen (11): SGP

De SGP ziet belastingheffing als een Bijbels principe. In Romeinen 13:6 staat dat de overheid belastingen mag heffen om haar taken te kunnen uitvoeren. Belasting betalen is dus geen willekeurige last, maar een noodzakelijke bijdrage aan het functioneren van de samenleving. Voor de SGP staat daarbij rechtvaardigheid centraal.

Tegelijkertijd wil de partij, de oudste van Nederland, dat belastingen maatschappelijke waarden weerspiegelen. Het gezin is voor de SGP de hoeksteen van de samenleving, en dat moet ook in het belastingstelsel tot uitdrukking komen. De partij keert zich tegen individualisme en pleit voor een stelsel waarin huishoudens, zorg voor elkaar en duurzaamheid een belangrijke plaats krijgen.

Belastingplannen van de SGP

1. Gezinsvriendelijk belastingstelsel

De kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners wordt gedicht. Gezinsdraagkracht moet weer het uitgangspunt zijn.

Overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting wordt verder verruimd.

Invoering van een splitsingsstelsel: het gezamenlijke gezinsinkomen wordt gedeeld door twee en per partner belast.

Heffingskortingen worden aangepast ten gunste van eenoudergezinnen.

Lasten op arbeid omlaag, belastingen op consumptie omhoog.

2. Kinderregelingen

Een eenvoudige kinderbijdrage vervangt kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Dit voorkomt terugvorderingen en geeft gezinnen keuzevrijheid.

3. Toeslagenstelsel

Drastische inperking van het toeslagenstelsel, minder terugbetalingen en eenvoudiger regels.

Recht op toeslagen wordt bepaald op basis van het netto besteedbaar inkomen van het huishouden.

Niet-gebruik van toeslagen wordt actief tegengegaan.

4. Arbeid en verlof

Wettelijk recht op betaald rouwverlof voor gezinnen met kinderen.

Uitbreiding van mantelzorgverlof.

5. Landbouw en ondernemerschap

Winstbelasting voor landbouwbedrijven wordt afgestemd op praktijk door te rekenen met meerjarige gemiddelden.

Invoering van een fiscale investeringsreserve voor verduurzaming van stallen.

Behoud van fiscale voordelen voor de land- en tuinbouw, zoals landbouwvrijstelling.

Lagere fiscale afrekening voor stoppende boeren, daarna geleidelijk weer omhoog.

Glastuinbouw vrijgesteld van ETS2 en bijmengverplichting groen gas.

Dubbele energiebelasting voor batterijen wordt afgeschaft.

6. Energie en verduurzaming

Sociaal tarief en maximumprijs voor energie voor kwetsbare huishoudens.

Gemeentelijke verduurzamingsregelingen met terugbetaling via baatbelasting.

Energiebelasting mag prikkel geven, maar geen gezinnen in de knel brengen.

7. Mobiliteit en milieu

Vliegbelasting omhoog, afhankelijk van afstand.

Opbrengsten deels terug naar verduurzaming luchtvaart.

Btw op openbaar vervoer wordt afgeschaft.

Autobelastingen stabiel en gericht op elektrificatie, maar met oog voor haalbaarheid.

8. Vermogen en erfbelasting

Box 3 gebaseerd op werkelijk rendement, rekening houdend met inflatie.

Geen verhoging van erfbelasting.

Strengere aanpak van belastingontwijking door multinationals.

9. Bedrijfsleven en mkb

Verlaging van winstbelasting en werkgeverslasten, met focus op mkb en familiebedrijven.

Terugkeer van de durfkapitaalregeling en introductie van de winwin-lening.

10. Wonen

Betere fiscale voorwaarden voor verhuurders om middenhuursector te stimuleren.

Download hier het verkiezingsprogramma van de SGP.