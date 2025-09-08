NBA reageert op consultatie opvolger Wwft

De wet implementeert een Europese richtlijn die onderdeel is van een groter pakket met maatregelen ter bestrijding van witwassen. De Iwt vervangt de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). “De NBA is positief over het voornemen om de regelgeving zo veel mogelijk lastenluw in te voeren en de versterking van de rol van de Kamer van Koophandel met betrekking tot het UBO-register.”

Verder is de NBA voorstander van de risicogebaseerde benadering, maar er zijn wel zorgen over de mogelijkheden voor de toepassing van deze risicogebaseerde benadering met de gedetailleerde voorschriften in de voorgestelde technische standaarden, zoals recentelijk geconsulteerd door de European Banking Authority.

Waarborgen veiligheid accountants

Gegeven de werkzaamheden van accountants en hun rol in het maatschappelijk verkeer kan een melding te herleiden zijn naar een individuele accountant, merkt de NBA op. “Daarom pleiten we onder meer voor stevige waarborgen voor de veiligheid van de (accountants)melders.” Tot slot zijn er volgens de NBA nog onduidelijkheden over bijvoorbeeld zaken die nog uitgewerkt gaan worden in algemene maatregelen van bestuur en met betrekking tot de informatie-uitwisseling met toezichthouder en FIU-NL. “Gezien de rol van de accountant als poortwachter vraagt de NBA de betrokken ministeries om de beroepsorganisatie in een vroeg stadium te betrekken bij het uitwerken hiervan.”