Hoe je advieswerk écht van de grond krijgt 

Stel: je wil meer doen met advies. Maar hoe zorg je vervolgens dat het niet alleen bij mooie plannen blijft? Veel accountancykantoren denken dat rapportagesoftware of een dashboardtool de oplossing is. Ze kiezen een nieuwe tool, starten een pilot en hopen dat de rest vanzelf volgt.

Maar in de praktijk blijkt: advieswerk komt niet van de grond o als het niet logisch past in hoe je organisatie werkt. Het gaat namelijk meer over mensen dan over tools.

Goede intenties en tools zijn niet genoeg

In de praktijk blijkt dat de mensen op de werkvloer simpelweg geen tijd of ruimte hebben om hun klanten van goed advies te voorzien. Ze willen wel, maar weten niet wanneer. Zeker als er geen ruimte in de planning is om een helder plan op te zetten.

Bovendien zit het échte knelpunt niet in technologie, maar hoe je advieswerk organiseert. Als de nieuwe adviessoftware niet logisch past in het dagelijks werk, belandt het al snel in de la. Het gevolg? De tool blijft liggen. En daarmee het advieswerk ook.

Zo maak je advieswerk werkbaar

Om advieswerk echt onderdeel te maken van je dienstverlening, moet het geen extraatje zijn. Hoe je dat doet? Volgens Thijs Olthof, eigenaar van Liquid, is dat door advieswerk in je vaste dienstverlening op te nemen, net zoals het jaarwerk en de administratie. Zo bedien je verschillende typen klanten op een manier die hen past. Zonder dat je gelijk met maatwerk aan de slag moet. Dat betekent dus ook dat je je capaciteit beter kunt plannen.

Begin bijvoorbeeld met:

• Pakket S: voor klanten die elk kwartaal bij de cijfers stilstaan

• Pakket M: voor klanten met maandelijkse analyse- en budgetrondes

• Pakket L: voor klanten die CFO-as-a-service nodig hebben

Zo weten jij én je klant precies wat je mag verwachten. En wordt advies geen blok aan je been, maar een logisch onderdeel van je service.

Software als versneller

Pas als je advies structureel hebt ingericht, helpt software om het te versnellen. Tools zoals Liquid helpen je om terugkerende adviesvragen snel en procesmatig af te handelen. Denk aan (cashflow) prognoses of consolidatie rapportages.

Wat je in Excel acht uur kostte, lukt nu in anderhalf uur. En als je later weer verder wilt, weet je precies waar je gebleven was. Software is dus geen oplossing op zich, maar wel een versneller, mits je de basis op orde hebt.

Advies is sparren, niet zenden

Advies is geen rapport dat je over de schutting gooit. Het draait om sparren, meedenken en samen keuzes maken. Dat lukt alleen als je structureel tijd vrijmaakt voor het gesprek. Advies geven is dus iets anders dan een rapport mailen: je wilt samen ontdekken wat er speelt en wat er kan.

Eerst een plan, dan een tool

Software helpt pas als je eerst je verdienmodel scherp hebt. Begin met het probleem dat je wilt oplossen, richt je werkproces opnieuw in, neem je je verdienmodel onder de loep en kies dan pas de tools die daarbij passen.

Zo weet je zeker dat je gloednieuwe tool niet op de plank blijft liggen én dat advieswerk een vast onderdeel wordt van je dienstverlening. En dat allemaal zónder dat je team erop leegloopt.

Meer weten of benieuwd wat Liquid hierin kan betekenen? Bezoek onze website.





