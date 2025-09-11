Hixtival-podcast – AI-geletterdheid: hoe bereid je je organisatie voor op AI?

In 2024 ging de Europese AI-verordening (AI-act) in werking. Tot aan 2027 zullen delen van deze wet gefaseerd worden ingevoerd. Zo is het sinds februari dit jaar verplicht om als organisatie aan AI-geletterdheid te voldoen. In de podcast van vandaag spreken we hier met Gillian Gordon, adviseur accountancy bij Extendum, over.

De AI-act is Europese wetgeving die regels vastlegt voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. De wet moet ervoor zorgen dat AI-systemen veilig en betrouwbaar zijn en fundamentele rechten respecteren. Daarin worden verschillende systemen geclassificeerd als hoog en laag risico. Hoe hoger het risico dat een AI-systeem vormt voor bijvoorbeeld burgers of de samenleving, hoe strenger de regels.

AI-geletterdheid

“Er is heel veel aandacht voor AI en wat de mogelijkheden zijn”, legt Gillian Gordon uit. “Maar er is minder aandacht voor de geletterdheid die erbij komt kijken. AI-geletterdheid bestaat uit de kennis en vaardigheden die nodig zijn om AI op een verantwoorde manier te gebruiken. Want er zijn veel mogelijkheden, maar ook risico’s zoals op het gebied van privacy en veiligheid. Je bent nu het onderdeel AI-geletterdheid in werking is getreden dus verplicht om medewerkers daar op een veilige manier mee om te leren gaan.” Overigens is het geen niveau dat iedereen moet halen, veel hangt bovendien af van welk systeem je als organisatie gebruikt en of die hoog- of laag risico is geclassificeerd. “Het is vooral belangrijk om te weten of mensen binnen je organisatie de gevaren voldoende in beeld hebben.”

Meer bekendheid

Volgens Gordon begint de AI-act steeds meer te leven in de accountancy, maar mag de wetgeving nog een stuk beter op het netvlies komen te staan. “De wet geldt zowel voor makers als gebruikers, maar ik denk dat niet iedereen zich dat even goed realiseert. Het geldt dus ook voor kantoren die gebruik maken van AI-systemen. Elk kantoor zal dit dus duidelijk voor zichzelf moeten hebben en daar beleid op maken”, vervolgt ze verder. De boetes zijn overigens niet gering, die kunnen oplopen tot in de miljoenen. “Maar dat gaat dan wel om organisaties die met hoog-risico AI werken en ernstige overtredingen begaan.” Ze besluit: “Je moet het ook niet doen omdat je bang bent voor een boete, het is ook in je eigen belang dat je de risico’s binnen je organisatie beperkt.”

Wil je de hele podcast luisteren? Klik hieronder!

