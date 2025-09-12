Home » Kabinet blijft inzetten op aanscherping kennismigrantenregeling

Kabinet blijft inzetten op aanscherping kennismigrantenregeling

Fiscaal, Nieuws

Het demissionaire kabinet zet de plannen voor aanscherping van de kennismigrantenregeling door, ondanks flinke bezwaren van werkgevers en zorgen uit de Tweede Kamer.

12 september 2025 door Accountancy Vanmorgen

Dat liet minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken) donderdag weten in een Kamerdebat, meldt het FD. De aanpassing betekent onder meer een verhoging van de salariseis voor kenniswerkers, vooral voor medewerkers jonger dan dertig jaar. Hun bruto maandloon moet volgens de plannen met €500 tot €600 omhoog om in aanmerking te komen voor de regeling.

Kritiek

De regeling is bedoeld om snel en eenvoudig hoogopgeleide werknemers van buiten Europa aan te trekken, maar wordt volgens de Arbeidsinspectie soms misbruikt. Grote technologie- en nutsbedrijven waarschuwen echter dat dit hen belemmert om cruciaal personeel, bijvoorbeeld voor de energietransitie, aan te trekken.

Ook in de Tweede Kamer klonk donderdag kritiek. Anne-Marijke Podt (D66) wees erop dat ‘cruciale sectoren’ zoals de bouw, zorg en techniek het benodigde personeel niet in Nederland kunnen vinden. VVD-Kamerlid Claire Martens noemde kennismigranten ‘essentieel voor ons verdienvermogen’ en de verhoging van de looneis ‘onzorgvuldig’.

Vestigingsklimaat

Minister Paul benadrukt dat de regeling beschikbaar moet blijven voor bedrijven die bijdragen aan de kenniseconomie: ‘We zullen bij de uitwerking van de maatregelen rekening houden met het belang van een goed vestigings- en ondernemersklimaat, waarbij we de innovatieve bedrijven niet uit het oog verliezen.’ Het ministerie zal het bedrijfsleven om advies vragen bij de verdere uitwerking.

Bron: FD

Kennismigrantenregeling aangescherpt: looncriterium omhoog
Tags: Belastingplan 2026, kennismigranten

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen