Nieuwe ronde klimaatsubsidie Veki voor industrie

Bedrijven in de industrie kunnen sinds dinsdag 9.00 uur weer een aanvraag indienen voor klimaatsubsidie Veki. Die heeft grote impact, zo blijkt uit een beleidsevaluatie.

De subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (Veki) zorgt ervoor dat de jaarlijkse CO2-uitstoot in de industrie vanaf 2027 minstens 500 kiloton lager ligt, zo blijkt uit de beleidsevaluatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de subsidie in de periode 2019-2023. Maarten de Wit, coördinator Veki bij de RVO, vindt het een indrukwekkend resultaat. “We kunnen aantonen dat bedrijven via de Veki hun verduurzamingsinvesteringen sneller kunnen terugverdienen. Wie wil dat niet? Investeren en resultaten in relatief korte tijd.”

Efficiënte uitvoering

Uit de beleidsevaluatie blijkt ook dat RVO de subsidie efficiënt uitvoert en dat de administratieve lasten voor ondernemers laag zijn. Na een aarzelend begin is de belangstelling voor de Veki toegenomen: in 2024 vroegen bedrijven meer subsidie aan dan dat er beschikbaar was. Daarom volgt nu een nieuwe aanvraagronde. Ondernemers kunnen vanaf dinsdag 16 september om 9:00 uur een aanvraag indienen. RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst, tot de subsidiepot leeg is. Er is in totaal € 148 miljoen aan subsidie beschikbaar. Per aanvraag is maximaal € 30 miljoen beschikbaar. Aanvragen kan tot en met 2 februari.

Binnen vijf jaar terugverdiend

De subsidie Veki is bedoeld voor ondernemers in de industrie die investeren in maatregelen die leiden tot minder uitstoot van CO2 in Nederland in 2030. Zij doen de investering in de eigen bedrijfsvoering. Zonder de subsidie zou de terugverdientijd meer dan vijf jaar zijn, aldus de RVO. Meer informatie over de voorwaarden staat hier.