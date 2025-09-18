Fed verlaagt rente, maar niet zoveel als Trump wil

Waar de politieke onafhankelijkheid van centrale banken tot voor kort in beton was gegoten, staat de Amerikaanse Fed onder zware druk van president Trump om de rente te verlagen. Met grote interesse werd dan ook uitgekeken naar het rentebesluit van de Fed.

Woensdagnacht (Nederlandse tijd) verlaagde de Fed de rente met 0,25 basispunten. Normaal gesproken zijn rentewijzigingen van centrale banken geen wereldnieuws. Analisten kunnen meestal heel goed voorspellen welke stapjes er gezet worden om de inflatie af te remmen of juist iets aan te jagen. Dat de Fed met een renteverlaging zou komen, was geen verrassing. Vooral het percentage waarmee hield economen bezig. Maar niet alleen economen: ook politieke duiders volgen het rentebeleid van de Fed op de voet.

Ontslag

Dat komt omdat de Amerikaanse centrale bank onder zware druk ligt. President Trump wil de Fed meer naar zijn hand zetten. Naar zijn zin houden de centrale bankiers de rente veel te hoog, waardoor de economie hapert en de rentelast op de overheidsschuld een zware molensteen is. Een paar weken geleden probeerde Trump gouveneur Lisa Cook te ontslaan. Het mondde uit een juridische machtsstrijd die vooralsnog door Trump verloren is. Wel lukte het de president om via een spoedprocedure zijn vertrouweling Stephen Miran te benoemen.

Fed versus Trump

De Fed verlaagt de rente met 25 basispunten tot een bandbreedte van 4 tot 4,25%. Het is de eerste renteverlaging sinds december 2024. Een kwart puntje is geen wereldnieuws, maar nu interessant. President Trump ziet de arbeidsmarkt vastlopen en wil dat de Fed de economie stimuleert met een flinke renteverlaging. Een kwart punt is niet wat hij wil. Dat valt af te leiden uit het stemgedrag van zijn vertrouweling Stephen Miran. Die wilde als enige een renteverlaging van 0,5%. Het lijkt erop dat de Fed vecht voor haar onafhankelijkheid: de rente wordt verlaagd omdat de economie dat nodig heeft, niet omdat het de president goed uitkomt. Dat slechts één Fed-lid en niet drie, zoals verwacht, voor een forse verlaging stemden, wordt gezien als een nederlaag voor Trump.

Dubbele taak

In Europa heeft de ECB louter de taak de prijsstabiliteit te bewaken. Doel van het beleid is de inflatie rond de 2% te houden. In Amerika heeft de Fed een dubbele taak. Enerzijds stuurt het stelsel van centrale banken er op prijsstabiliteit (2%, net als in Europa). Tegelijk moet het beleid de economie stimuleren. Dat die twee doelstellingen elkaar wel eens bijten, bewijst de huidige situatie. De inflatie in de VS ligt al tijden ruim boven de 2% (gaat nu naar de 3% toe). Maar het stimuleren van de stagnerende economie krijgt nu voorrang in het beleid.

Bergetappe

Het niveau van de Amerikaanse rente doet denken aan een bergetappe in de Tour de France. Na een vlakke rit tot december 2015 diende zich een eerste colletje aan. Met stapsgewijze verhogingen werd in december 2018 de top van 2,5% bereikt. Daarna volgde een zeer steile afdaling tot 0,25% in maart 2020. De rente bleef extreem laag tijdens de coronacrisis, maar begon in maart 2023 te stijgen. De top van het tweede bergje was aanzienlijk hoger. In augustus 2023 kwam de rente op 5,5% te liggen. In september 2024 werd voorzichtig de afdaling ingezet tot het niveau van 4,25% nu.