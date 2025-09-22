‘Nog meer sluiproutes in Box 3’

Volgens fiscalist Eric van Uunen zijn er naast het inmiddels gerepareerde obligatielek meer mogelijkheden om belasting in box 3 te ontwijken. Onder meer huizenbeleggers kunnen strategisch schuiven met inkomsten.

Het kabinet wijzigde onlangs de tegenbewijsregeling zodat niet meer kan worden gesjoemeld met de rente op aangekochte obligaties om daarmee kunstmatige verliezen op te voeren.

Maar daarmee zijn niet alle lekken in box 3 gedicht, zo waarschuwt Van Uunen in het FD en het Weekblad Fiscaal Recht. Zo kunnen particuliere huizenbeleggers schuiven met rente om belasting te ontlopen. De huidige mazen in de wet zijn niet zo makkelijk te dichten, denkt hij. “Die komen voort uit het systeem van de tegenbewijsregeling.” En daarin zit een ‘systeemfout’ doordat er is gekozen voor een vrijwillige keuze met het kasstelsel als basis: inkomen is belast in het jaar waarin het binnenkomt en niet in het jaar waarop het betrekking heeft.

Inkomen stapelen in 1 jaar

Belastingplichtigen kunnen dan sturen in welk jaar ze veel inkomen in box 3 laten terechtkomen. In een jaar dat er veel binnenkomt, kies je voor de forfaitaire heffing. In jaar ervoor of erna is het inkomen uit vermogen heel laag en kun je de tegenbewijsregeling in stelling brengen. Woningbeleggers kunnen huurinkomsten over een hele reeks van jaren in één jaar laten vallen en dan de forfaitaire heffing betalen door het recht om de huur in die jaren te heffen te verkopen.

Eerder wezen deskundigen al op mogelijk misbruik als vermogenden zelf mogen kiezen hoe zij worden belast. In jaren met een kunstmatig verlaagd box 3-inkomen zouden vermogenden mogelijk ook nog op een lager verzamelinkomen uitkomen en dus eerder kans maken op hogere heffingskortingen en andere inkomensafhankelijke regelingen.

Argument Financiën in tegenspraak met standpunt fiscus

Volgens Financiën is de verkoop van huurtermijnen geen methode om belasting te omzeilen omdat daarmee een steeds afnemende schuld zou ontstaan, die alsnog belastbare vermogensaanwas vormt. Maar Van Uunen is het daar niet mee eens, verwijzen naar een standpunt van de Belastingdienst zelf: dat verwijst naar de Hoge Raad, die oordeelde dat de verkoopopbrengst van toekomstige huurtermijnen in het jaar van verkoop in één keer in de belastingen moet worden meegenomen.

Bron: FD