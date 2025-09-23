Kopstukken Juventus treffen schikking in boekhoudschandaal

Voormalige topbestuurders van Juventus, waaronder ex-voorzitter Andrea Agnelli en oud-vedette Pavel Nedvěd, hebben een schikking getroffen in het grote boekhoudschandaal rond de Italiaanse voetbalclub.

Agnelli en Nedvěd aanvaardden een voorwaardelijke celstraf. De club zelf krijgt een boete van 156.000 euro.

De schikking maakt een einde aan een jarenlange juridische strijd. De zaak draaide om financiële onregelmatigheden, met name bij spelerstransfers en de registratie van salarissen tijdens de coronapandemie. Het aftreden van het voltallige bestuur, onder leiding van Agnelli, in november 2022 was het directe gevolg van het onderzoek.

Creatief boekhouden

Uit eerder onderzoek bleek dat Juventus zich mogelijk schuldig maakte aan boekhoudkundige trucs. Een voorbeeld was een ruildeal met FC Barcelona, waarbij spelers Arthur en Miralem Pjanić van club wisselden. Dergelijke deals werden gebruikt om de jaarcijfers kunstmatig te oppoetsen: transferinkomsten werden direct als winst geboekt, terwijl uitgaven over meerdere jaren werden verspreid.

Het huidige bestuur van Juventus houdt vol dat de oud-bestuurders correct handelden, maar zegt voor een schikking te hebben gekozen “in het belang van alle betrokkenen”. Met deze stap hoopt de meest succesvolle club van Italië een definitieve streep te kunnen zetten onder de affaire.

