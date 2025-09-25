Hoe Supplied accountants en platforms helpt samen sterker te staan in DAC7 – inzichten van Supplied’s CCO: Bas Bogerd”

Q1: Bas, kun je jezelf kort voorstellen en iets vertellen over je achtergrond vóór Supplied?

Natuurlijk,

Mijn achtergrond ligt in het opschalen van B2B-bedrijven: het bouwen en leiden van salesorganisaties, het ontwikkelen van go-to-market strategieën en het begeleiden van complexe enterprise klanten bij digitale transformatie. Mijn expertise strekt zich uit over digitale platforms, MaaS & SaaS ecosystemen en payment integraties. Altijd met de focus op het creëren van klantgerichte oplossingen met hoge toegevoegde waarde.

Daarbij kwam ik telkens dezelfde realiteit tegen: compliance, wanneer het niet goed geregeld is, vormt een bottleneck. Juist die ervaring trok mij naar Supplied, een bedrijf dat technologie inzet om compliance te vereenvoudigen in plaats van te verzwaren.

Q2: Wat maakte je enthousiast om Chief Commercial Officer bij Supplied te worden?



Wat mij direct overtuigde, is de missie van Supplied: compliance transformeren van een kostenpost naar een strategisch voordeel.



Het team heeft een AI-gedreven platform ontwikkeld dat verder gaat dan de DAC7-rapportage alleen: het versnelt onboarding, verbetert de datakwaliteit en geeft platforms en adviseurs de basis om internationaal te groeien.



Ik zag een duidelijke kans om commerciële activiteiten te bouwen rond een product dat een urgent probleem in de markt oplost, en ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst nog meer waarde uit die data kunnen halen en meer voor onze klanten & partners kunnen doen.

Q3: Supplied werkt nauw samen met digitale platforms en accountants. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen die zij ervaren met DAC7 en compliance?



Volgens mij draait het om drie dingen. Ten eerste: gefragmenteerde data.



Leveranciersinformatie staat verspreid over boekingssystemen, spreadsheets en ERP-tools, en het reconciliëren daarvan is een enorme uitdaging.



Ten tweede: de inzet van middelen.

Compliance wordt niet meer alleen door backoffice-afdelingen gedaan; ook product- en finance-teams worden erbij betrokken om tijdelijke oplossingen te bouwen, wat innovatie vertraagt.



En tot slot: De onzekerheid rond nieuwe regels zoals DAC7.

Ze zijn nog nieuw en veel bedrijven maken zich zorgen of ze de regels wel goed interpreteren en weten niet altijd zeker of ze wel of niet op hun van toepassing zijn.

Dat is precies waar Supplied helpt: We verzamelen, verrijken en structureren automatisch data uit meerdere bronnen naar de exacte formaten die toezichthouders vereisen en geven daarmee zowel platforms als accountants het vertrouwen dat ze in alle jurisdicties compliant zijn.

“Compliance is niet langer alleen een backoffice-taak — het trekt product- en finance-teams mee en remt innovatie af.”

Q4: Hoe helpt Supplied om deze uitdagingen voor klanten op te lossen?



Supplied haalt het zware werk uit compliance door alles in één platform samen te brengen.



In plaats van achter data aan te gaan in boekingssystemen, spreadsheets of ERP’s, verzamelen en structureren wij dit automatisch. Onze onboarding tools maken het eenvoudig om leveranciersinformatie te verzamelen, verrijken en verifiëren via bulk uploads of met onze gebruiksvriendelijke app. En onze reporting engine zet die data om in regulator-ready rapportages.



Het echte verschil is snelheid en zekerheid: accountants en platforms weten dat ze compliant zijn, zonder engineers of finance-teams van hun kerntaken af te trekken. Dat betekent minder risico, lagere kosten, tijdbesparing en meer focus op groei.

“Het echte verschil is snelheid en zekerheid: accountants en platforms weten dat ze compliant zijn zonder teams van hun kernwerk af te trekken.”

Q5: Kun je een voorbeeld geven van een klant succes?



Een van onze platform klanten in de logistieke sector, Brenger, stond voor de uitdaging om DAC7 voor te bereiden en tegelijkertijd duizenden leveranciers efficiënt te onboarden. Voorheen waren hun compliance processen handmatig en kostbaar.



Door Supplied te implementeren kon het bedrijf Brenger onboarding stroomlijnen, due diligence-checks automatiseren en hun DAC7-rapportages op tijd voorbereiden, terwijl de compliance kosten drastisch daalden.



Zoals Hannah, onboarding specialist bij Brenger, het verwoordde:

“We hebben minstens 65% bespaard op kosten vergeleken met soortgelijke tools, en de extra features zoals onboarding-automatisering maakten het een no-brainer.”

Voor ons laat dit duidelijk zien wat er gebeurt wanneer compliance niet langer een last is, maar juist een motor voor groei.

Q6: Partnerschappen zijn belangrijk in het compliance-ecosysteem. Hoe zie jij de rol van accountants en adviseurs hierin?

Accountants en adviseurs zijn absoluut cruciaal. Het zijn de vertrouwde partners waar platforms op terugvallen zodra nieuwe regelgeving zoals DAC7 en het aankomende DAC8 op hun bureau belandt.

Maar zelfs voor de beste advieskantoren is het handmatig opschalen van compliance niet houdbaar. Daar ligt de kracht van partnerschap: wij leveren de technologie, zij de klantrelatie en expertise.

Samen kunnen we een naadloze service leveren. Accountants breiden hun diensten uit zonder zelf complexe tooling te hoeven bouwen, en hun klanten krijgen een betrouwbare, geautomatiseerde manier om compliant te blijven.

Q7: Als je vooruit kijkt, wat maakt je het meest enthousiast over Supplied’s toekomst?



Wat mij het meest enthousiasmeert is de schaal van de kans. DAC7 is nog maar het begin: het OECD-model en andere rapportageverplichtingen verspreiden zich snel, en elk platform zal een slimmere manier nodig hebben om leveranciers te onboarden, data te verifiëren en compliant te blijven.

Supplied is uniek gepositioneerd om de infrastructuur te worden voor deze uitdagingen. Naast onze huidige DAC7-oplossing zie ik veel potentieel om de kracht van ons AI-gedreven platform breder in te zetten: het samenbrengen van versnipperde data uit uiteenlopende bronnen en dit om te zetten in waardevolle rapportages voor onder andere wetgeving, milieu en toekomstige domeinen die bedrijven nu nog niet voorzien.

Daar ligt de echte transformatie!

“Compliance verdwijnt nooit, maar met de juiste technologie hoeft het bedrijven niet tegen te houden of af te remmen.”

Afsluitende gedachte van Bas:

Compliance zal altijd blijven bestaan, en de geschiedenis leert ons dat de regels alleen maar complexer worden. Maar dat betekent niet dat bedrijven daardoor worden tegengehouden. Bij Supplied bewijzen we dat de juiste technologie de druk bij accountants en platforms wegneemt, terwijl het juist nieuwe kansen creëert om te groeien.

Ik ben trots op wat we tot nu toe hebben bereikt, en nog enthousiaster over de weg die voor ons ligt samen met onze klanten, partners en team.