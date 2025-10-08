Accountantsprotocol gerechtsdeurwaarders doorgeschoven naar volgend jaar

Het accountantsprotocol voor gerechtsdeurwaarders is bijna klaar, maar door de vertraging is het uitstel voor het aanleveren van het rapport nog een keer verlengd tot 1 februari 2026.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) werkt samen met de NBA-werkgroep Controleprotocollen (Copro) aan een accountantsprotocol voor gerechtsdeurwaarders met specifieke werkzaamheden die accountants moeten uitvoeren volgens de Gerechtsdeurwaarderswet en -verordening.

Bijna afgerond

Omdat het uitwerken nogal wat voeten in de aarde had, was de deadline voor het aanleveren van het rapport al een paar keer verlengd, tot uiteindelijk 1 december 2025. Het protocol is inmiddels vrijwel afgerond en wordt binnenkort door BFT gepubliceerd, laat het bureau nu weten.

Ook de digitale voorbereiding voor het indienen van de stukken is in volle gang. “De benodigde taken zijn aangemaakt en ook al zichtbaar in het Diginportaal van de kantoren. Na afronding van de werkzaamheden door de accountant kunnen via deze taken de beide rapporten op de gebruikelijke wijze worden geüpload.”

Na de jaarwisseling

Maar vanwege de opgelopen achterstand is ervoor gekozen opnieuw de uiterste indieningsdatum te verschuiven. Die ligt nu op 1 februari 2026. Het uitstel geldt alleen voor accountants van gerechtsdeurwaarders, niet voor accountants van notarissen. Voor notarissen is het protocol al gereed. Ook dat protocol liep vertraging op, waardoor aan accountants uitstel was verleend tot 1 oktober.