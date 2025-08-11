Verder uitstel voor accountantsprotocol gerechtsdeurwaarders

Het accountantsprotocol voor gerechtsdeurwaarders heeft verdere vertraging opgelopen. Daarom is het uitstel voor het aanleveren van het rapport verder verlengd tot 1 december 2025.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft eerder dit jaar aangekondigd dat het samen met de NBA werkgroep Controleprotocollen (Copro) werkt aan een accountantsprotocol voor gerechtsdeurwaarders. Dat protocol bevat de specifieke werkzaamheden die accountants moeten uitvoeren volgens de Gerechtsdeurwaarderswet en -verordening.

Uitstel aanvragen hoeft niet

Maar het duurt langer voordat het nieuwe protocol gereed is en door Copro als uitvoerbaar wordt aangemerkt. “Het uitstel voor het aanleveren van het rapport wordt daarom verder verlengd, met als nieuwe deadline 1 december 2025”, laat het BFT weten. Er is geen noodzaak om individueel uitstel aan te vragen. Het uitstel betreft zowel het rapport over de specifieke werkzaamheden genoemd in artikel 5.11 van de Gerechtsdeurwaardersverordening als het rapport over specifiek overeengekomen werkzaamheden op kantoor.

Het uitstel geldt alleen voor accountants van gerechtsdeurwaarders, niet voor accountants van notarissen. Voor notarissen is het protocol al gereed. Ook dat protocol liep vertraging op, waardoor aan accountants uitstel was verleend tot 1 oktober.