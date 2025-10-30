Uitzendbureau zelf verantwoordelijk voor fout in Whk-premie

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat een uitzendbureau zelf de fout had moeten opmerken in een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Door deze nalatigheid moest de werkgever een naheffingsaanslag loonheffing van € 125.374 betalen.

De zaak draait om de differentiatie van de Whk-premie die werkgevers moeten betalen, bestaande uit een component voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en een component voor de ZW (Ziektewet). Een uitzendbureau was tot en met 31 december 2016 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Na de beëindiging van het eigenrisicodragerschap moet een werkgever gedurende de twee daaropvolgende jaren een premiepercentage ZW terugkerende werkgever toepassen, wat in feite een verhoging van de ZW-component inhoudt.

Verhoging weggelaten

Voor het jaar 2017 had de inspecteur deze verhoging wel verwerkt. De herziene Whk-premie voor 2017 was vastgesteld op 4,36%, met een ZW-component van 1,97%. De beschikking voor 2017 vermeldde expliciet dat het premiepercentage ZW terugkerende werkgever van toepassing was omdat 2017 binnen de twee kalenderjaren na het einde van het eigenrisicodragerschap viel. In de oorspronkelijke beschikking Whk voor 2018, afgegeven op 1 december 2017, ging de inspecteur echter de fout in. Het totale premiepercentage werd vastgesteld op slechts 2,55%, met een ZW-component van slechts 0,10%. De vereiste verhoging was weggelaten.

Op 17 december 2020, bijna drie jaar later, herstelde de inspecteur de fout door herzieningsbeschikkingen af te geven. De Whk-premie voor 2018 werd verhoogd tot 4,69%, met een ZW-component van 2,29%. Dit resulteerde direct in een naheffingsaanslag loonheffing (LH) van € 125.374 voor het jaar 2018, plus een bedrag aan belastingrente van € 8.808.

Kenbaarheidsvereiste

Het geschil voor het Hof spitste zich toe op de vraag of de inspecteur bevoegd was tot deze herziening ten nadele van de werkgever. Artikel 38, lid 8, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) staat dit alleen toe als de tekortkoming een gevolg is van een feit dat aan de werkgever kan worden toegerekend of redelijkerwijs kenbaar had kunnen zijn.

Het Hof oordeelde dat voor de uitleg van dit kenbaarheidsvereiste moet worden aangesloten bij de algemene strekking van het kenbaarheidsvereiste in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Dit betekent dat moet worden beoordeeld of een belastingplichtige met een gemiddelde kennis en een gemiddeld inzicht de onjuistheid had moeten onderkennen.

Zelf opletten

Het Hof achtte het aannemelijk dat de fout redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn voor de werkgever. Zo had het uitzendbureau zelf verzocht om de beëindiging van het eigenrisicodragerschap ZW en had het daardoor redelijkerwijs kunnen weten dat dit een hogere premie voor twee jaar met zich meebracht. Daarnaast vermeldde de herziene beschikking Whk voor 2017 een ZW-component van 1,97%, terwijl die op de oorspronkelijke beschikking 2018 slechts 0,10% bedroeg. Dit aanmerkelijke verschil had de bestuurder, met zijn kennis van de statuswijziging, moeten opvallen. Tot slot stelde het uitzendbureau zelf dat de hogere premie aan de klanten doorbelast had kunnen worden als de oorspronkelijke beschikking correct was. Hieruit volgt dat bij de kostprijsberekening voor de tarieven in 2018 rekening moet zijn gehouden met de te lage premie, aldus het Hof. De stelling van belanghebbende dat zelfs de ingeschakelde accountant de fout niet had gezien, deed aan het oordeel van het Hof niets af.

Belastingrente

Het Hof oordeelde eveneens dat de inspecteur terecht belastingrente in rekening had gebracht. Aangezien de fout redelijkerwijs kenbaar had kunnen zijn voor belanghebbende, had de werkgever reeds bij de afgifte van de foutieve beschikking kunnen verzoeken om een correctie. Hierdoor had het correcte bedrag aan Whk-premie tijdig vastgesteld kunnen worden, en faalt het beroep op het evenredigheidsbeginsel. Ook het subsidiaire beroep op schending van het evenredigheidsbeginsel in verband met het belastingrentepercentage van 4% werd verworpen. Het Hof stelde dat het minimumpercentage niet buitensporig hoog is en is ingevoerd om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het voorkomen van ‘gunstig sparen’ en anderzijds ‘goedkoop lenen’ bij de Belastingdienst, en als prikkel om op tijd en juist aangifte te doen.

Het Hof verklaarde het hoger beroep ongegrond en bevestigde de uitspraak van de rechtbank.

Lees hier de uitspraak.