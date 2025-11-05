Btw op logies stijgt: sector vreest zware economische gevolgen

Vanaf 1 januari 2026 geldt voor logies en bijbehorende voorzieningen in Nederland het btw-tarief van 21 procent. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) concludeert dat de maatregel meer kost dan hij oplevert en pleit voor terugdraaien van de verhoging.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf 1 januari 2026 geldt voor het verstrekken van logies en bijbehorende voorzieningen het btw-tarief van 21%. Afzonderlijke faciliteiten, zoals ontbijt of toegang tot een zwembad, blijven belast tegen 9 procent. Bij all-in prijzen voor logies en faciliteiten dient de vergoeding te worden gesplitst op basis van de marktwaarde van de afzonderlijke prestaties. Bijvoorbeeld, bij een weekendverblijf van 2 personen met een all-in prijs van 150 euro exclusief btw, wordt 120 euro belast met 21 procent voor het logiesdeel en 30 euro met 9 procent voor het ontbijt.

Kritiek KHN

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voorziet grote gevolgen voor toeristische regio’s en aanverwante sectoren. “Als toeristen wegblijven, verdwijnen ook de bakker, de fietsenverhuur en het restaurant,” zegt Marijke Vuik, voorzitter van KHN. “Dat raakt niet alleen ondernemers, maar ook bewoners en de leefbaarheid van hele regio’s. Toerisme houdt Nederland in beweging, zowel economisch als sociaal-maatschappelijk.”

Nieuwe berekeningen op basis van CBS-cijfers laten volgens de belangenvereniging zien dat provincies miljarden aan toeristische bestedingen kunnen verliezen, met name in Zeeland, Limburg en Friesland. Uit een rapport van Significant APE, in opdracht van het Ministerie van Financiën, komt naar voren dat het aantal overnachtingen door de btw-verhoging met wel 30 procent kan dalen. In 2024 gaven Nederlandse en buitenlandse vakantiegangers samen 19 miljard euro uit aan verblijf in Nederland. Een daling van 30 procent in het aantal overnachtingen betekent een terugval van circa 5,7 miljard euro aan toeristische bestedingen.

KHN wijst daarnaast op de zogenaamde multipliereffecten: elke euro die een hotelgast uitgeeft aan een kamer, levert gemiddeld nog eens twee euro extra omzet op in andere sectoren, en bij buitenlandse gasten zelfs 3,50 euro. Hierdoor raakt de omzetderving niet alleen logiesverstrekkers, maar ook horeca, recreatie, vervoer binnen Nederland en winkels.

De economische schade concentreert zich in toeristische regio’s, constateert KHN. In Zeeland gaat het om 820 miljoen euro verlies, in Limburg 500 miljoen en in Friesland 239 miljoen. Ook Gelderland, Drenthe en Overijssel zien hun toeristische inkomsten fors teruglopen. De impact strekt zich bovendien uit tot culturele instellingen: volgens de Museumvereniging bestaat 27 procent van het museumpubliek uit buitenlandse verblijfsgasten, die bijdragen aan de betaalbaarheid en vitaliteit van culturele instellingen.

Het kabinet verwacht 666 miljoen euro extra btw-inkomsten via hotels en vakantieparken, maar door de dalende omzet bij zowel logiesverstrekkers als de aanverwante sectoren loopt de schatkist volgens KHN juist 719 miljoen euro mis. De belangenbehartiger concludeert dat de maatregel meer kost dan hij oplevert en pleit voor terugdraaien van de btw-verhoging.