Foutherstel jaarrekening van miljoenen ‘was fout van accountant’ of ‘samenspannen door de directie’

Voor bijna 3,5 miljoen euro aan foutcorrectie was nodig twee jaar na afgeven van de controleverklaring bij een jaarrekening van een onderneming. Een fout van de accountant, stelt de klager. Maar de beklaagde vermoedt dat hem informatie is achtergehouden.

Zaak nrs: 25/904 en 25/905 Wtra AK

Voor ruim 9 miljoen euro wordt tussen midden 2017 en 2019 de Zorgeloosch Groep BV overgenomen door Lucio Fontana BV. Het bedrijf dat bemiddelt en financieel advies geeft bij echtscheidingen groeit als kool. Maar de administratie is een rommeltje, helemaal als in 2019 blijkt dat een fors foutherstel nodig is. De posten ‘debiteuren’ en ‘vooruitgefactureerde omzet’ worden in de jaren 2017 en 2018 met 7,4 miljoen afgewaardeerd. Bijna de helft hiervan had betrekking op de jaarrekening 2017. De accountant die een controleverklaring met oordeelsonthouding gaf voor die jaarrekening, stond vrijdag voor de tuchtrechter.

Frauderisico’s

,,Elke investeerder weet wat een controleverklaring van een accountant waard is”, zegt advocaat Wouter Buikstra namens de klagers. En juist Zorgeloosch was in hoge mate afhankelijk van investeerders. De accountant had moeten weten dat de jaarrekening daar ook voor bedoeld was. Dat het om een vrijwillige controle ging, maakt niet dat het werk van de accountant minder waarde heeft. De accountant wist dat Zorgeloosch een snelgroeiende onderneming was en dat de administratie van 2016 onjuistheden bevatte. Het debiteurenbeheer binnen het bedrijf was inefficiënt: er werd gewerkt met spreadsheets die handmatig werden bijgehouden. Juist voor de post debiteuren gold een groot frauderisico. ,,Een hoge debiteurenpositie helpt om extra financiers binnen te halen. Bij een frauderisico moeten alle registers open gaan.”

Van de beginstand van de debiteuren van 4,3 miljoen euro was bijna 3 miljoen euro al betaald. ,,Die debiteuren hadden dus niet op die beginstand mogen staan. Toch stonden ze er nog in en de accountant accepteerde dat klakkeloos”, zegt de advocaat. Een steekproef op 135 facturen was inadequaat uitgevoerd, meent hij. Daardoor is ‘de olifant in de kamer’ compleet gemist. ,,Hierdoor is het frauderisico niet tot een acceptabel niveau is teruggebracht.” En de post ‘voorgefactureerde omzet’ was door het management fout voorgespiegeld.

‘Achterhouden van informatie’

Ook de OKB’er die het werk rond deze jaarrekening controleerde, is in deze zaak voor de tuchtrechter gedaagd. Zijn rol vereist diepgang en een kritische houding, en dat ontbrak juist, meent Buikstra. ,,Zijn conclusie had niet anders kunnen zijn dan dat de controle onvoldoende was.” Volgens advocaat Karen Harmsen, die de twee beklaagde accountants bijstaat, is het niet automatisch zo dat fouten in een jaarrekening betekent dat de OKB fout is uitgevoerd. ,,Het heeft er de schijn van dat bij Zorgeloosch sprake was van het achterhouden van informatie aan de accountant en het bewust onvolledig en daarmee onjuist informeren van hem.” De klager schermt met stukken die de accountant helemaal niet had. Dat vervolgens de jaarrekening fouten bevat vermoedelijk als gevolg van samenspannen tegen de accountant door de directie, is een feit, zei ze. Posten van oude debiteuren uit 2016 stonden nog open door gewijzigde bancaire regelgeving. ,,Daar is wel degelijk aandacht aan besteed, dit is vastgelegd en dit is meegenomen in de controle.”

Aansprakelijk gesteld voor 7,6 miljoen euro

De twee accountants en Lucio Fontana BV stonden in 2024 ook al tegenover elkaar. In een kort geding eiste de BV het overleggen van het hele controledossier. Daarmee wilde ze haar klacht bij de Accountantskamer nader onderbouwen. De eis werd door de rechter afgewezen. Uit het verslag van dat kort geding blijkt ook dat de BV de accountants aansprakelijk heeft gesteld ‘wegens schending van de zorgplicht met betrekking tot de accountantscontrole van 2017 van Zorgeloosch’. De onderneming vordert betaling van 7,6 miljoen euro.

Achter Lucio Fontana BV zit ondernemer Marius Touwen, die eerder door het Algemeen Dagblad de ‘man van 100 miljoen’ werd genoemd nadat hij was opgenomen in de Quote500. Wat hij met de klacht beoogde? ,,Het is belangrijk om te weten dat het niet juist is gegaan. Ik moet daarop kunnen vertrouwen.”

De Accountantskamer doet binnen 12 weken uitspraak.