BFT neemt adviseurs internationale structuren onder de loep

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) start komend jaar een themaonderzoek naar adviseurs, onder wie accountants, die betrokken zijn bij internationale structuren.

“Deze structuren zijn complexe bedrijfs- of financiële constructies die grensoverschrijdend opereren en daardoor kwetsbaar zijn voor misbruik door criminelen. De complexiteit maakt dat het moeilijk is om de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) te achterhalen”, licht het BFT toe.

Internationale structuren worden vaak gebruikt om geldstromen uit het zicht te houden, de herkoms ervan te maskeren of toezicht te ontwijken. “Ze maken het mogelijk om geldstromen te verplaatsen tussen verschillende jurisdicties en zo de herkomst te verhullen. Ook kunnen complexe handelsstromen (trade-based money laundering of service-based money laundering) en ondergrondse bankiersnetwerken crimineel geld vermengen met legale omzet. Zo lijkt het alsof geld uit normale bedrijfsactiviteiten komt, terwijl het in werkelijkheid crimineel geld is. Het versterkt de georganiseerde criminaliteit en ondermijnt de rechtsstaat.”

Ook accountant is poortwachter

Door witwassen kunnen legale bedrijven oneerlijke concurrentie ervaren van criminele organisaties die hun geldstromen maskeren. “Daarom zijn belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren aangewezen als poortwachters. Van hen wordt verwacht dat zij cliëntenonderzoek uitvoeren en transacties monitoren, zeker bij internationale cliënten met verhoogde Wwft-risico’s.”

BFT heeft na onderzoek in open bronnen een selectie gemaakt van vennootschappen die onderdeel zijn van internationale structuren. Daarbij is gekeken naar cliëntgebonden risico’s, zoals complexe eigendoms- en zeggenschapsstructuren en geografische risico’s, zoals vestiging in hoogrisicolanden.

Voor het themaonderzoek selecteert BFT een aantal adviseurs; van hen wordt beoordeeld of zij hun poortwachtersrol naar behoren vervullen. “De geselecteerde adviseurs ontvangen specifieke vragen over hun klanten. Na afloop krijgen de betrokken Wwft-instellingen individueel terugkoppeling over de resultaten.”