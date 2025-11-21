Kamer baalt van hogere spaartaks, maar ziet nog geen alternatief

De Tweede Kamer lijkt het niet eens te worden over een alternatief voor de lastenverzwaring waarmee beleggers en spaarders volgend jaar worden geconfronteerd. Partijen hebben uiteenlopende oplossingen aangedragen, maar daar kan er vooralsnog geen van op voldoende draagvlak rekenen.

“We lopen met zijn allen vast op een dekking die op een meerderheid in deze Kamer kan rekenen”, vatte VVD-Kamerlid Wendy van Eijk de situatie samen tijdens een debat over het belastingplan voor 2026. Zelf had zij een oplossing in gedachten waarbij werkenden met een hoog inkomen wat meer belasting zouden gaan betalen. Maar omdat dat voorstel toch geen kans maakt, dient zij het niet in.

Door de vertraging van een nieuw stelsel voor de heffing op het rendement op vermogen (box 3) moet een gat in de begroting worden gedicht. Het demissionaire kabinet wil dat doen door het veronderstelde rendement op onder meer beleggingen flink te verhogen, en daarnaast het bedrag te verlagen dat beleggers belastingvrij mogen bezitten.

Meer belastingplichtigen

Die ingreep valt veel partijen in de Kamer zwaar. Niet alleen beleggers, maar ook spaarders, zzp’ers met een zelf bijeengespaarde pensioenpot en mensen met bijvoorbeeld een vakantiewoning worden erdoor getroffen. De toch al chronisch overwerkte Belastingdienst krijgt er hierdoor bovendien nog meer belastingplichtigen bij in box 3.

Van links tot rechts kwamen partijen de afgelopen dagen met ideeën om dat te voorkomen, maar die stuitten allemaal op bezwaren. Tot dusver hebben alleen ChristenUnie en SGP samen een concreet amendement ingediend. Zij zoeken de oplossing in de versnelde afbouw van een belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek bijna hebben afgelost. De Kamer stemt volgende week over het belastingplan en de ingediende wijzigingsvoorstellen.

(ANP)