Visionplanner en Hix introduceren nieuwe integratie

Visionplanner en Hix presenteren een signing integratie. Dankzij deze koppeling bied je jouw klanten ondertekengemak. Met deze integratie ondertekenen ondernemers documenten direct in de vertrouwde omgeving van Hix, zonder dat ze inloggen in Visionplanner.

Hoe de integratie werkt

Met de koppeling tussen Visionplanner en Hix stellen accountants efficiënt een jaarrekening op in Visionplanner Compilation. Vervolgens wordt de jaarrekening met alle bijbehorende documenten direct doorgezet naar Hix, waar de ondernemer alle documenten ondertekent. Na akkoord van de ondernemer, rond de accountant het proces af in Visionplanner.

Accountants die al werken met Hix bieden zo hun klanten de herkenbare en vertrouwde omgeving om documenten te ondertekenen. Zo gebruikt het accountantskantoor één platform voor alle documentuitwisseling. Zodra het ondertekenproces is afgerond, vind je het ondertekende document automatisch terug in Visionplanner.

De voordelen voor accountants en hun klanten

De nieuwe integratie tussen Visionplanner en Hix stroomlijnt het ondertekenproces van accountantskantoren. Documenten, zoals de jaarrekening, zet je nu direct vanuit Visionplanner klaar in het Hix-portaal. Dit bespaart kostbare tijd en voorkomt handmatige fouten bij het exporteren en uploaden.

Het overzichtelijke dashboard van Hix geeft vervolgens direct inzicht in de status van het ondertekenproces, wat ideaal is bij meerdere ondertekenaars.

Voor ondernemers die al via jouw kantoor met Hix werken, is het voordeel dubbel: zij ondertekenen alle documenten eenvoudig, veilig en rechtsgeldig binnen hun vertrouwde omgeving, zonder extra inloggegevens.

Keuzevrijheid staat voorop

Deze integratie past perfect binnen de visie van Visionplanner om accountantskantoren maximale flexibiliteit te bieden. Met een uitgebreid netwerk van API-koppelingen zorgt Visionplanner ervoor dat accountants werken met de software die aansluit bij het kantoor.

“Veel gezamenlijke klanten en de daarbij behorende gebruikers van Visionplanner en Hix willen acties op één plek kunnen uitvoeren. Dat is precies wat we hier gezamenlijk hebben gerealiseerd. Dit maakt het proces voor zowel de accountant als de ondernemer weer een stap efficiënter”, aldus John Cöhrs, Director of Marketing & Product Management bij Visionplanner.

Shannon Bolink-Tieman, Head of Product bij Hix, beaamt dit: “Deze samenwerking met Visionplanner past perfect bij wat we bij Hix belangrijk vinden: slimme oplossingen die écht het verschil maken. Met deze integratie wordt ondertekenen een stuk eenvoudiger en sneller – voor accountants én hun klanten”.

Over Visionplanner

Visionplanner biedt een aanbod aan rapportage- en controleoplossingen die administratie- en accountantskantoren en hun klanten helpen om cijfers te vertalen naar inzicht. Met onze software bedienen we de uiteenlopende behoeften binnen financiële rapportage: van jaarrekeningen en tussentijdse rapportages tot begrotingen, prognoses, benchmarking en audit. Ruim 4.000 accountants- en administratiekantoren werken met software van Visionplanner voor meer dan 250.000 ondernemingen.

Over Hix

Hix ontwikkelt slimme softwareoplossingen die accountants helpen om efficiënter en veiliger te werken. Ons platform automatiseert tijdrovende taken en stroomlijnt de communicatie met klanten. Met oplossingen voor onder meer digitaal ondertekenen, het veilig uitwisselen van documenten en het automatiseren van vraagposten, besparen accountantskantoren kostbare tijd. Bij Hix focussen we op gebruiksgemak voor zowel het kantoor als de eindklant, door soepele documentuitwisseling en -verwerking mogelijk te maken zonder ingewikkelde logins.