Nieuwe integratie tussen PKIsigning en Irrus: digitaal ondertekenen direct vanuit SharePoint

PKIsigning en Irrus kondigen een nieuwe integratie aan waarmee organisaties documenten rechtstreeks vanuit het SharePoint-documentmanagementsysteem van Irrus kunnen laten ondertekenen.

Dankzij de koppeling met PKIsigning verloopt het hele proces – van documentcreatie tot archivering – volledig digitaal en binnen de vertrouwde Microsoft 365-omgeving.

Irrus DMS

De integratie maakt gebruik van de bestaande structuur van het Irrus DMS. Gebruikers kunnen vanuit het dossier eenvoudig documenten selecteren, ondertekenaars toevoegen en de ondertekening starten. Zodra het document digitaal is ondertekend, wordt het automatisch als verzegelde PDF teruggeplaatst in het juiste SharePoint-dossier. Zo ontstaat een veilige, rechtsgeldige en volledig geautomatiseerde workflow zonder downloads of handmatige stappen.

Slim documentbeheer en veilig ondertekenen

Volgens Niels Vervoort, eigenaar van Irrus, sluit de integratie naadloos aan op hun visie op slim documentbeheer: “We zien dat organisaties steeds vaker op zoek zijn naar manieren om handmatige stappen te vermijden. De koppeling met PKIsigning zorgt ervoor dat onze klanten het volledige ondertekenproces kunnen uitvoeren binnen hun eigen SharePoint-omgeving, zonder de controle over documenten te verliezen. Dat maakt het niet alleen efficiënter, maar ook veiliger.”

Ook Mark Bisschop, Partnermanager bij PKIsigning, is enthousiast over de samenwerking: “Steeds meer kantoren werken met Microsoft 365 en SharePoint als centrale plek voor documenten. Met deze integratie brengen we digitaal ondertekenen letterlijk naar waar het document leeft. Irrus heeft daarbij een goede reputatie in de accountancymarkt, dus deze samenwerking past perfect binnen onze missie om veilig ondertekenen zo eenvoudig mogelijk te maken.”

Meer informatie