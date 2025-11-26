AV Top 50 | En de awardwinnaars zijn….

Het was weer een mooie opkomst tijdens het AV Top-50-event dat dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd. Er werd aandachtig geluisterd naar spreker Han Mesters, er werd geborreld, er werden nieuwe contacten gelegd. Ook werden de awards weer uitgereikt.

Natuurlijk stond de presentatie van het tijdschrift en de Top 50-lijst centraal, hier lees je morgen meer over op Accountancy Vanmorgen. In dit artikel zoomen we in op de awards waar kantoren zich eerder dit jaar voor konden aanmelden, namelijk de Financiële Award, ESG Award, HR Award, Marketing Award en De Parel. Wie hebben er uiteindelijk gewonnen?

De Financiële Award

Voor de Financiële Award van de AV-Top 50 Awards heeft de jury vooral gekeken naar een solide en degelijk financieel beleid over een langere periode. De redactie van Accountancy Vanmorgen koos dit keer voor aaff, Vallei en Qconcepts. Alle drie zijn het kantoren die al jarenlang goed presteren, toch is het Vallei die dit jaar wint.

“Vallei Accountants laat de afgelopen jaren een consistentie, versnellende groei zien, ondersteund door een financieel stabiele en doordachte aanpak. Sinds de eerste notering in de AV-Top 50 in 2022 steeg het kantoor snel in de ranglijst, met een omzetgroei van € 11,4 miljoen naar € 29,3 miljoen in 2024 en een uitbreiding van het personeelsbestand van 108 naar 189 fte. Deze ontwikkeling werd grotendeels met eigen middelen gefinancierd. Pas recent is met PCP een private investeerder binnengehaald om verdere groei mogelijk te maken. Door autonome groei te combineren met acquisities en gebruik te maken van interne overcapaciteit bij integraties, weet Vallei zijn brede marktpositie in onder meer agri, mkb en audit te benutten en te verstevigen, terwijl het kantoor koersvast en mensgericht blijft.

Een eervolle vermelding is op z’n plaats voor Qconcepts. Dat kantoor zet al jarenlang financieel zeer solide prestaties neer, mede dankzij het weten te binden van mensen via een goed personeelsbeleid gericht op werkgeluk.”

De Esg Award

Dit jaar waren er uiteindelijk twee genomineerden, namelijk aaff en Vermetten. De jurering werd gedaan door onder meer Usha Ganga, themaregisseur duurzaamheid en expert CSRD assurance bij de NBA.



“Beide kantoren zijn heel sterk bezig op het gebied van duurzaamheid. De twee kandidaten laten allebei zien op ambitieuze manier invulling te geven aan het verlagen van hun negatieve milieu-impact en tegelijkertijd door hun bedrijfsvoering ook andere bedrijven te stimuleren of te adviseren over de verbetering van hun milieu-impact. Beide ondernemingen zijn bovendien B Corp gecertificeerd. Reden om Vermetten uit te roepen tot winnaar is dat Vermetten niet alleen eigen duurzaamheidsambities heeft maar ook verbindt met andere partijen om ook hun duurzaamheidsambities verder te brengen. Denk hierbij aan de B Corp Local die Vermetten mede heeft opgericht om B Corps in Brabant te verenigen, en aan de manier waarop de volgende stap in het verbeteren van afvalstromen heeft geleid tot het bijdragen aan een bijeenkomst van Renewi over afvalverwerking. Die stappen om ook extern bredere impact te maken juicht de jury toe.”

De Parel

De Parel bekroont organisaties die zich onderscheiden door hun maatschappelijke betrokkenheid, oprechte aandacht voor mensen en concrete inzet voor een betere samenleving. Dit jaar is de eer voor Joanknecht.

“Sinds de oprichting van de Joanknecht Foundation, ruim een jaar geleden, heeft het kantoor een stevig fundament gelegd voor structurele maatschappelijke impact. De foundation ondersteunt belangeloze doelen op regionaal, nationaal en lokaal niveau (Brabant Sportfonds, Ronald McDonaldhuis, maar ook een winkel die jongeren helpt re-integreren en het Weet ik veel Festival) met een opvallend sterke verbinding met de persoonlijke verhalen en waarden van hun medewerkers. Daarnaast zet Joanknecht zich actief in voor de Brainport-regio, waar ze deelnemen aan regionale initiatieven zoals clean-ups en fondsenacties.”

De Marketing Award

Voor de Marketing Award van de AV-Top 50 Awards heeft de jury gekeken naar kantoren die erin slagen hun merk op een onderscheidende en consistente manier in de markt te zetten. Dit jaar waren de inzendingen van aaff, Qconcepts, Visser & Visser en Crowe Foederer bijzonder sterk, elk met een eigen benadering van branding, campagnes en zichtbaarheid. Hoewel alle vier de kantoren indruk maakten met hun aanpak, is het uiteindelijk Crowe Foederer dat er dit jaar met de Marketing Award vandoor gaat.

“Crowe Foederer onderscheidt zich dit jaar met een uitzonderlijk consistente en impactvolle merkstrategie, waarin de campagne À la Louis centraal staat. Met Louis van Gaal als herkenbaar boegbeeld weet het kantoor zijn kernwaarden, eerlijkheid, ontwikkeling, lef en menselijkheid, overtuigend tot leven te brengen. De kracht van de campagne zit in de sterke doorvertaling naar alle kanalen en activiteiten, van arbeidsmarktcommunicatie en corporate branding tot video’s, events en de samenwerking met PSV, geheel in lijn met de strategische koers waarin merk, cultuur en partnerships elkaar versterken. Bovendien is het succes meetbaar: sterk gegroeide zichtbaarheid op sociale media, actieve employee advocacy, een forse instroom van nieuwe medewerkers, hoge klantbetrokkenheid en brede erkenning in de sector. Daarmee tilt Crowe Foederer zijn marketingprestaties naar een niveau dat dit jaar duidelijk boven de rest uitstijgt.”

HR Award

De jury voor de HR Award wordt gevormd door onder meer Tanja Schreurs, eigenaar van Finch Online en oprichter van Kantoor Blauwdruk. Uit de aanmeldingen zijn vier genomineerden gekozen: aaff, De Jong & Laan, Lansigt en Qconcepts. Helaas kan er maar één de winnaar van de HR Award 2025 zijn en dat is aaff.

“De jury prijst aaff om zijn innovatieve en toekomstgerichte benadering, vooral zichtbaar in de manier waarop het kantoor Human Experience centraal stelt in plaats van traditionele HR. Aaff loopt voorop met sterke leiderschapsprogramma’s en biedt medewerkers ruime participatiemogelijkheden die de betrokkenheid vergroten. Daarnaast heeft het kantoor de fusie tussen Alfa en ABAB opvallend soepel en medewerkersgericht uitgevoerd: nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn snel en breed geaccepteerd en een jaar later is een relatief hoog percentage medewerkers nog in dienst. Daarmee toont aaff dat het in staat is grote organisatorische veranderingen succesvol en mensgericht te realiseren. Afsluitend is er nog een eervolle vermelding voor Qconcepts. Dat kantoor valt buitengewoon positief op in de accountancybranche met zelfsturende teams, werven via collega’s en de Audit Happiness Barometer.”

Gefeliciteerd met de awards!

Morgen verschijnen de artikelen en de Top-50 lijst uit het tijdschrift online. Houd de website in de gaten!