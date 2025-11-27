AV-Top 50 | Lijstjes

Lijstjes, we zijn er vaak dol op. Wat dat betreft wordt de lezer in deze nieuwe editie van ons themamagazine rond de AV-Top 50 volop bediend. Die ranglijst van de vijftig grootste accountantskantoren in Nederland is de laatste paar jaar flink in beweging, en dat maakt de AV-Top 50 nog een stuk interessanter.

Mede onder impuls van private equity-partijen wordt in de sector nog altijd veel gemikt op schaalvergroting via fusies en overnames, al ligt het hoogtepunt wellicht alweer achter ons. Wat de invloed van zulke investeerders op de sector op de langere termijn zal zijn moet nog worden afgewacht, al heeft de AFM al wel wat zorgen uitgesproken. Dan gaat het vooral over de controlepraktijk, maar ook bij administratiekantoren laat private equity zich inmiddels steeds meer gelden.

En daarmee komen we bij de andere lijstjes in dit magazine. Want naast de AV-Top 50 publiceert Accountancy Vanmorgen al jaren de Assurance Top 30. Voor de tweede keer komen we bovendien met een ranglijst van administratiekantoren. Een markt die er altijd heel anders uitzag dan de accountancy, met vooral veel relatief kleine spelers en weinig echt grote partijen. Toch komt ook daar nu enigszins verandering in. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Arjen Schutte en zijn collega’s van Full Finance Consultants, die elk jaar weer veel tijd steken in het samenstellen van al die lijsten. De redactie van AV zelf inventariseerde dit keer opnieuw welke accountantskantoren zich net onder de AV-Top 50 bevinden, en maakte daar een runner-uplijst van.

Gaat het in dit magazine dan alleen maar over lijstjes? Zeker niet. Zo kun je uit de voorpagina al wel afleiden dat we in gesprek gingen met hoofdeconome Barbara Baarsma van PwC, om haar onder andere eens te vragen hoe zij als relatieve buitenstaander naar de accountancy kijkt. Private equity komt ook zelf aan het woord. Bijvoorbeeld in ons interview met Arco van Nieuwland en Diedert Brentjens, die met hun investerings­vehikel CNBB een roerige start kenden in de administratiebranche. En verder? Accountants die het roer om gooiden, columns, vak­techniek, trendverhalen en nog veel meer. Want de accountancy blijft boeien.

Misha Hofland, hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen.