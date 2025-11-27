AV-Top 50 | Administratiekantoren: de Top 20 van 2025 – Groei, trends en private equity

Private equity (PE) weet na de accountancy inmiddels ook de markt van administratiekantoren weet te vinden. Zulke investeerders zullen hun verwachtingen waarschijnlijk wel wat moeten bijstellen, aangezien de markt van administratiekantoren sterk versnipperd is en deze kantoren doorgaans kleiner zijn dan accountantskantoren.

Vorig jaar stelde Full Finance voor het eerst een ranglijst met administratiekantoren samen voor Accountancy Vanmorgen. De toen gepresenteerde Top 14 was nog niet compleet, diverse kantoren waren nog niet in beeld bij de samenstellers. Inmiddels is de lijst uitgebreid tot een Top 20. De nieuwe ranglijst is opgesteld op basis van 2024 en toont de kantoren waarbij er sprake is van meerderheidsbelangen (qua aandeelhouderschap). Namen als Finovion, Kubus en oamkb ontbreken hierdoor.

BANVO nog steeds de grootste

Net als vorig jaar is BANVO de grootste speler op de Nederlandse markt van administratiekantoren. BANVO, gestart in 2022, heeft onder leiding van Mark Boelens een explosieve groei doorgemaakt en is qua structuur en marktbenadering een bijzondere partij. BANVO Nederland neemt meerderheidsbelangen in, maar laat de afzonderlijke kantoren wel autonoom beslissingen nemen. Dit model spreekt veel partijen aan, inmiddels zijn er al veertig BANVO-kantoren. In 2024 groeide BANVO met circa 10 miljoen euro omzet, vooral door overnames. Zes kantoren sloten zich aan, waaronder JB, Ten Donkelaar Helmond, Dijck en De Ridder, Planee, Balance en Westerink & Partners.

Nieuwe namen en ‘degradanten’

Nieuwe namen in de lijst zijn: VvAA, Goed op Orde, Yoda, Jansen Schepers, Verstraten & Bergkamp, Alblas van Meurs, Kolkman en RAAD (inter)national. RAAD Barendrecht, Planee en Stemerdink & Verhoek staan niet langer in de lijst.

YODA: van moeizame start naar groeidiamant

Een opvallende nieuwkomer is Yoda, de merk-naam die private equity-partij CNBB in de markt heeft gezet. CNBB nam in 2023 de franchiseformule van oamkb over, maar na een verschil van inzicht met oprichter Pascale Petiet gingen beide partijen uit elkaar. Het overgrote deel van de oamkb-kantoren koos ervoor een zelfstandige coöperatie te vormen onder de naam oamkb, terwijl CNBB met de resterende kantoren verderging onder de nieuwe naam Yoda.

Sindsdien is Yoda sterk gegroeid door diverse overnames. Het personeelsbestand nam in twee jaar tijd toe van 36 naar 133 fte. Daarmee steeg ook de omzet significant en bereikte Yoda in één klap de derde plaats in de Top 20. De verwachting is dat Yoda volgend jaar een stevige tweede positie in de lijst inneemt. Waar BANVO kiest voor een model van meerderheidsbelangen en zelfstandige labels, zet Yoda in op volledige integratie en merkbouw.

VvAA: nichepositie in de zorg

De VvAA Groep is al decennialang een vertrouwde naam in de zorgsector. Vanuit hun coöperatieve achtergrond bedienen zij ruim 125.000 leden: medici, paramedici en zorgondernemers. Naast verzekeringen en financiële dienstverlening heeft VvAA ook een administratie- en adviespraktijk gericht op deze doelgroep. Ten opzichte van het geheel is de weergegeven 19 miljoen euro slechts een tiende van de bedrijfsopbrengsten van de groep. Daarmee neemt VvAA een bijzondere positie in binnen de Top 20: een nichekantoor, stevig verankerd in de medische sector, en met voldoende schaalgrootte om zich te scharen tussen de grootste administratiekantoren. Hun aanwezigheid onderstreept de diversiteit binnen de lijst.

Private equity: kansen en uitdagingen

Dat private equity ook actief is in de administratiesector blijkt bijvoorbeeld uit de opkomst van Yoda en de investering die Your Admin Partner (met de merknaam IFS Finance) recentelijk deed. Ook melden zich diverse partijen bij Full Finance die de markt wel interessant vinden.

Bijzonder is dat investeerder Vortex Capital Partners al in 2022 in Kees de Boekhouder stapte, als een van de eerste private equity-partijen. Vortex heeft, in tegenstelling tot andere PE-partijen, niet de doelstelling om aan deze partij allerlei add-ons te verbinden, maar focust zich sec op dit kantoor. Ook AnaCap is met Join gestart in de administratiesector. Daarmee kiest deze partij niet alleen voor de accountancysector (DK).

Toch is de administratiesector een nichemarkt voor de PE-partijen. Administratiekantoren zijn veelal kleiner dan accountantskantoren en vaak minder aantrekkelijk voor kopers. Bovendien vraagt het veel meer dan alleen kapitaal: kantoren moeten professioneel worden georganiseerd om echt schaalvoordeel te realiseren. Het lastige zit hem in de leiding van de vaak kleinere kantoren. Voor private equity, dat vaak werkt met een horizon van vijf tot zeven jaar, kan dat uitdagend zijn. Het is letterlijk een kwestie van ‘kralen rijgen’ en niet te grote financiële ambities uiten. Hiermee lijkt de markt echter wel wat interessanter voor de kleinere partijen die met familiekapitaal gaan investeren en niet met een fonds waarop bijvoorbeeld pensioenverzekeraars kunnen inschrijven. Een leuke nieuwe speler op de markt die aan de slag is gegaan met familiekapitaal, betreft Administor. Zij hebben in januari 2024 Werring & Schuler (Den Dolder) overgenomen en in augustus 2024 de activiteiten van Bleijenberg (Driebergen). We volgen deze partij nauwlettend en verwachten dat deze partij in de volgende lijst nog wat hoger eindigt.

Groeiers

Opvallend is ook de autonome groei van Kees de Boekhouder (+2 miljoen euro omzet) en Syfers (+1 miljoen euro omzet). Kees de Boekhouder dankt zijn succes aan de scherpe tariefstelling die zij kunnen hanteren dankzij efficiënte werkprocessen. Het werven van personeel gaat goed; ze nemen veel schoolverlaters aan die ze intern opleiden tot boekhouder.

Niet alleen via private equity, maar ook op eigen kracht laten kantoren stevige groei zien. Zo nam IBEO ROI Financials over, realiseerde Trippel AAA groei door twee overnames en versterkte Verstraten & Bergkamp zich met een acquisitie.

Vooruitblik

De dynamiek in de sector is groot en dat zet ongetwijfeld door. Zo is al bekend dat Hoornwijck per 1 januari 2025 door BANVO is overgenomen, en daarmee dus uit de lijst zal verdwijnen. Yoda zal een tweede plek innemen en enkele kantoren zullen verdwijnen uit de ranglijst. Verder gaat Join een prominente plek innemen in de lijst

Met dit tweede overzicht wordt de Top 20 Administratiekantoren steeds completer. Waar vorig jaar vooral pionierswerk werd verricht, ontstaat er nu een stevige basis om trends en bewegingen in de administratiesector te blijven volgen.

Tekst: Arjen Schutte, Full Finance Consultants.