AV-Top 50 | Assurance Top 30 2025: groei, focus en nieuwe auditspelers

De jaarlijkse ranking van de grootste dertig accountantskantoren op basis van assuranceomzet laat ook dit jaar een levendig beeld zien. De cijfers over 2024 tonen een markt waarin het aantal controleopdrachten niet echt groeit, maar waarin kantoren zich onderscheiden door strategische keuzes, arbeidsmarktpositionering en soms specialisatie.

De gemiddelde groei per kantoor in assuranceomzet bedraagt zeventien procent, met uitschieters die daar ruim boven liggen. Recruitment blijkt opnieuw een cruciale succesfactor, maar in een krappe arbeidsmarkt zijn er winnaars en verliezers.

Reanda: uniek kantoor met mooie marktpositie

Een opvallende naam in de lijst is Reanda, gevestigd in Amsterdam. Het is het enige Top 30-kantoor dat niet voorkomt in de AV-Top 50, die is gebaseerd op de totale omzet van de kantoren. Reanda richt zich dan ook exclusief op internationale audits en heeft zich daarmee een unieke positie verworven. Niet alleen qua klanten, maar ook qua medewerkers is het internationale karakter sterk aanwezig. Hun propositie is duidelijk: ze doen alleen internationale audits en daarmee onderscheiden ze zich van elk ander kantoor in Nederland. Hierdoor trekken ze niet alleen Nederlands auditpersoneel aan met ervaring in het buitenland, maar vooral ook mensen uit het buitenland.

Managing partner Gerard Uijtendaal, licht toe: “We hebben een sterke internationale achtergrond. Accountants uit het buitenland, die bijvoorbeeld al in Nederland zijn omdat hun partner hier werk vond of voor de liefde naar Nederland kwamen, vinden bij ons een prachtige uitdaging. In hun land van herkomst hebben ze accountancy gestudeerd en zijn dan op zoek naar een werkgever waar ze kunnen werken aan mooie, complexe, internationale audits én waar ze zich thuis voelen. Hier krijgen ze de kans de RA-studie te doen en zich verder te ontwikkelen. Ze vinden het geweldig om met zoveel culturen samen te werken. Daarmee zijn we relevant voor Nederlandse en buitenlandse accountants.”

Nieuwe namen en fusies

De lijst kent dit jaar enkele opvallende verschuivingen. Unia is een nieuwe naam in de ranking en ontstaat uit de fusie van Schuiteman, Verstegen en Meerwijk, stuk voor stuk kantoren met mooie auditpraktijken. Ook aaff betreedt de lijst, voortkomend uit de samenwerking tussen Alfa en ABAB. De auditomzet van beide kantoren was beperkt. Alfa was vorig jaar het Top 30-kantoor dat procentueel gezien de minste omzet realiseerde en (het kleinere) ABAB had relatief even weinig assuranceomzet (aangezien het percentage in 2024 ook 7 is). Partijen hebben het bundelen van krachten op het gebied van assurance niet genoemd als motief voor de fusie tussen Alfa en ABAB, maar ongetwijfeld zullen partijen het hebben benoemd als potentieel synergievoordeel.

RSM: sterke groeier

Met een mooie groei van twintig procent in auditomzet laat RSM zien dat het mogelijk is stevig te groeien in een stabiele markt. Het kantoor wist succesvol auditpersoneel aan te trekken én te behouden. RSM profiteert van haar sterke positie bij internationaal georiënteerde klanten en blijkt dus succesvol in het recruiten van mensen.

Arbeidsmarkt: de middenlaag als knelpunt

In de gesprekken met kantoren komt een gemengd beeld naar voren: de markt voor assurance groeit niet wezenlijk in omvang. Het aantal wette-lijke controleopdrachten blijft stabiel, en ook het aantal beschikbare professionals is beperkt. Toch zetten kantoren stevig in op recruitment. Schoolverlaters en (in mindere mate) ervaren krachten zijn nog goed te werven, maar de professionals met enkele jaren ervaring blijken lastig te bereiken. Sommige kantoren geven aan dat de concurrentie op de arbeidsmarkt hen parten speelt, terwijl andere juist succesvol zijn in het aantrekken van nieuw talent.

Nieuwe auditspelers op de markt

Een opvallende ontwikkeling is de toename van het aantal auditvergunningen. Uit een raadpleging van het Wta-register blijkt dat het aantal vergunninghouders is gestegen van 232 naar 237 (meting eind september 2025 vs. eind september 2024). Het is voor het eerst in jaren dat het aantal vergunningen stijgt. Er zijn tussen de tien en vijftien vergunningen ingeleverd vanwege fusies of overnames, en een enkele keer heeft een bestaand kantoor een Wta-vergunning aangevraagd. Maar opvallend is vooral dat er zo’n vijftien nieuwe spelers zijn bijgekomen die zich exclusief richten op audit. Vaak gaat het om ervaren registeraccountants die nu met een vergunning een eigen portefeuille aan het opbouwen zijn. Een van de nieuwe spelers in de markt is WAG & Partners uit de regio Rotterdam. Abel Apelyan van WAG: “Samen werken aan kwalitatief sterke controles geeft ons energie. Vanuit die overtuiging zijn we WAG & Partners gestart waarbij we laten zien dat controles efficiënt en met korte lijnen kunnen worden uitgevoerd, zonder concessies te doen aan kwaliteit en werkplezier. In een markt waar momenteel schaalvergroting de toon zet, kiezen wij bewust voor een onafhankelijke koers binnen ons boetiekkantoor met Wta-vergunning.”

De markt laat daarmee zien dat er ruimte is voor kleinschalige, gespecialiseerde auditpraktijken. Een trend die we nauwlettend gaan volgen. We schatten in dat de Wet DBA hier enige invloed op heeft gehad, maar hierover horen we tegenstrijdige berichten.

Conclusie

De Assurance Top 30 van 2025 laat zien dat beweging in de markt vooral voortkomt uit fusies en overnames, en dat ook in deze lijst private equity een grote invloed heeft gehad. De arbeidsmarkt blijft een uitdaging, waarbij er blijkbaar ook ondernemende ambitieuze mensen op de markt zijn die een nieuw auditkantoor oprichten, al is de impact daarvan op het totaal nog beperkt.

Tekst: Arjen Schutte (fusie en overname accountantskantoren), werkzaam bij Full Finance Consultants in Apeldoorn.