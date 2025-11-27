Jaren zwoegen voor een RA-titel en dan toch een ander vak kiezen. Frans Taks heeft er nog altijd geen spijt van. Als CFO kan hij nu zelf aan de knoppen draaien.

“Als CFO draag je een grote verantwoordelijkheid en dat past niet bij iedereen”, zegt de 36-jarige Bredanaar Frans Taks. Maar in het geval van Frans was dat precies waar hij op uit was. “Na tien jaar in de accountancy had ik er een beetje genoeg van dat ik alleen kon adviseren. Anderen beslisten altijd of ze daar wel of niet iets mee deden.”

Felbegeerde titel

Via Hogeschool Avans en Nyenrode had Frans zijn felbegeerde RA-titel bemachtigd. Vier dagen werken en één dag studeren, het ging hem als jonge twintiger niet in de koude kleren zitten. “Terwijl mijn vrienden in het weekend lekker uitgingen, zat ik op zaterdagavond achter de boeken.” Zijn drijfveer? Die RA-titel. Als hij die maar eenmaal achter zijn naam had, zou alles goed komen. “En dat was de eerste jaren ook zeker zo”, vertelt hij.

Regeldruk nam toe

Hij werkte op de controleafdeling bij Van Oers en had het erg naar zijn zin. “Vooral de afwisseling beviel me goed. Elke week bij een ander bedrijf, elke week een ander team om mee samen te werken.” Maar met de jaren werd het zwaarder. “Dat kwam vooral door de regeldruk. Ik vond dat de focus verschoof van de inhoud naar compliance. Dat maakte het werk niet alleen minder interessant, ik miste ook het vertrouwen in de accountant.”

Zelf aan de knoppen draaien

En daar kwam nog iets bij: Frans kreeg steeds meer zin om zelf eens aan de knoppen te mogen draaien, om aan de andere kant van de tafel te zitten. Toen hij een vacature zag voor CFO bij Stakelogic, een toeleverancier van online gokbedrijven, reageerde hij en werd aangenomen. “Dat was een nieuwe sector en ik was heel benieuwd hoe het er daar aan toeging. Ik ben twee jaar gebleven en heb waanzinnig veel geleerd. Het bedrijf explodeerde van 50 naar meer dan 600 fte, heel heftig.” Daarna solliciteerde hij bij online platform YoungOnes, dat freelancers aan klussen helpt. Bij dit bedrijf werkt hij nog steeds.

In risico’s denken

“Als accountant heb je bijna de perfecte achtergrond voor CFO”, stelt Frans. “Omdat je al bij heel veel bedrijven in de keuken hebt gekeken ken je niet alleen de problemen waarmee bedrijven te maken hebben, maar ook de oplossingen. Als accountant heb je daarbij het voordeel dat je gewend bent in risico’s te denken. En je kunt prioriteiten stellen. Als CFO komt er heel veel op je af, je moet dingen die niet urgent zijn of minder rendement genereren op de lange baan kunnen schuiven.”

Luxepositie kantoren

Of hij ooit terugkeert in de accountancy weet Frans niet. Maar nu het kan, wil hij zijn voormalige collega’s graag één ding meegeven. “Ik vind het bizar aan welke eisen bedrijven moeten voldoen om een accountant te krijgen”, zegt hij. “Bij Stakelogic heb ik acht kantoren uit de top 20 benaderd en niet één wilde een offerte uitbrengen. Bij YoungOnes heb ik er vijf of zes moeten bellen. Waarom accountantskantoren de lat zo hoog leggen? Ze zitten in een luxepositie. Klanten genoeg.”

Tekst: Rutger Vahl