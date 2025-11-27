AV-Top 50 | Het roer om: “Gewoon een goed idee”

Pavle Beslic ruilde zijn werk als accountant bij een Big4-kantoor in voor het techondernemerschap. Hij runt nu het succesvolle uitzendplatform Staffyou, maar denkt alweer een paar stappen verder.

Beslic koos na een mislukt avontuur met een studentenuitzendbureau voor een carrière als accountant. Maar bij Deloitte en later EY vond hij niet wat hij zocht. “Er waren geen processen om mensen intern te laten doorstromen. Ik wilde wel graag de consulting in, maar dat was niet zo makkelijk. Ik had sterk het gevoel dat ik als accountant werd gezien als iemand die alleen een bepaald trucje kon uitvoeren en niet creatief was. Ik wilde graag elke dag iets anders doen. Nieuwe dingen ontdekken vond ik leuk, vaak dezelfde dingen doen niet.”

Terug naar uitzendbranche

Uiteindelijk koos hij weer voor het ondernemerschap en een terugkeer in de uitzendbranche. “Ik begon eerst voorzichtig met wat ideeën te noteren. Ik kwam er steeds achter dat die al waren uitgevoerd, totdat ik gaandeweg dingen begon te bedenken die er nog niet waren. Een daarvan was een uitzendbureau opzetten in de vorm van een app. Toen ben ik het gewoon gaan doen. Het was een beetje opportunistisch, niet omdat ik per se in de uitzendbranche iets wilde gaan doen. Het was gewoon een goed idee.”

Agentic AI

Veel concurrenten heeft Beslic niet: “In onze niche, blue collar dagjeswerk, hebben we er maar twee en die doen vooral zzp’ers. Dat is dit jaar bijna onmogelijk geworden, waardoor wij eigenlijk als enige optie zijn overgebleven.” Binnen uitzenden zal agentic AI een doorbraak worden, gelooft hij. “Een app als Staffyou neemt veel werk weg, maar er blijft nog veel over. Met agentic AI kun je dat ook weer met tachtig procent reduceren. Eigenlijk ben ik wat dat betreft alweer opnieuw begonnen met ondernemen.”

Veel herhaling

En het roer kan best nog een keer om, laat hij doorschemeren, want Beslic vond altijd al dat accountantswerk nog best heel erg handmatig was. “Ik vond dat ouderwets. En ik hoor van veel mensen dat controleopdrachten nog veel hetzelfde werk zijn. Met agentic AI kun je in accounting echt grote stappen gaan zetten. Dingen beoordelen, daar is AI heel goed in. Het is leuk om te beoordelen of een bedrijf op de juiste manier vertelt hoe het gaat. Maar het werk wordt op een gegeven moment heel erg repetitief.”

De mens automatiseren

Beslic voorziet dat we aan de vooravond staan van vergaande automatisering. “Ik zie het nog wel gebeuren dat een van de grote techbedrijven in de accountancy stapt. Of ikzelf wel, met agentic AI. Je kunt daarmee nu ook de mens gaan automatiseren: steeds opnieuw naar een ander probleem kijken en met een oplossing komen. Dat is voor accountancy heel goed toe te passen. Elke klant heeft bijvoorbeeld andere soorten documenten voor ongeveer hetzelfde. Die moet je wel kunnen interpreteren. Dat kan AI heel goed, net als jaarverslagen analyseren of rapportages maken. Ik denk eerlijk gezegd dat de hele beroepsgroep geautomatiseerd gaat worden.”

