Europese private-equitysector schuift massaal exits door, investeringshorizon langer

Door aanhoudende macro-economische tegenwind en voorzichtige kapitaalmarkten verlengen Europese private equity (PE)-partijen hun investeringshorizon en stellen zij exits uit. Dat blijkt uit de European Private Equity Monitor 2026, het jaarlijkse onderzoek van M&A-platform Dealsuite.

Het rapport is gebaseerd op de inzichten van 532 private-equityprofessionals uit heel Europa en schetst een markt waarin langere houdperioden, uitgestelde exits en voorzichtig optimisme over de toekomst hand in hand gaan. Vooral het mid-marketsegment ziet zich geconfronteerd met langere investeringscycli, maar verwacht tegelijk betere marktomstandigheden in 2026.

Investeringshorizon schuift vijf maanden op

Volgens het onderzoek geeft twee derde van de respondenten aan dat hun investeringshorizon sinds 2022 is verlengd, gemiddeld met vijf maanden. De vertraging wordt voornamelijk toegeschreven aan sectoren die achterblijven bij de groeiverwachtingen.

“In de afgelopen jaren hebben bepaalde marktsegmenten minder sterke groei laten zien dan verwacht. Bedrijven binnen deze segmenten ontwikkelden zich langzamer, wat resulteerde in langere exit-horizons. Gelukkig zagen we in andere segmenten juist sterke groei, en verwachten we dat portfoliobedrijven in die sectoren binnen de geplande termijn kunnen worden verkocht”, zegt Ewout Prins, managing partner bij Holland Capital.

Bijna helft van geplande exits doorgeschoven

Ruim 47 procent van de ondervraagden heeft exits die gepland stonden voor 2025 uitgesteld. Toch is er vertrouwen:

58 procent verwacht betere exitcondities in 2026

57 procent rekent op meer acquisitieactiviteit

Dit wijst volgens Dealsuite op een markt die op korte termijn voorzichtig blijft, maar structureel geloof houdt in herstel.

AI breekt definitief door in investeringsproces

Waar kunstmatige intelligentie nog nauwelijks werd ingezet in 2023, gebruikt inmiddels 41 procent van de PE-professionals AI-tools in hun dagelijkse werk. De technologie wordt vooral toegepast bij marktonderzoek, targetanalyse en juridische documentanalyse.

“AI versnelt het informatieproces en biedt beter inzicht, maar vervangt menselijke oordeelsvorming niet,” benadrukt Sameer Rizvi, CEO van RD Capital Partners. “Het versterkt juist het strategische werk dat blijft liggen wanneer teams worden opgeslokt door dataverwerking.”

Grensoverschrijdende dealflow blijft robuust

De internationale dealactiviteit blijft een belangrijk speerpunt voor Europese PE-fondsen. Verschillen in waarderingsniveaus creëren kansen voor zowel kopers als verkopers. In 2024 stond 87 procent van de PE-professionals open voor een exit aan internationale partijen; 37 procent van alle exits was grensoverschrijdend van aard.

Deze trend zet door, stelt Floyd Plettenberg, CEO van Dealsuite: “Waarderingsarbitrage en sectorspecifieke kennis worden steeds vaker de drijvende factor achter internationale transacties. De Europese mid-market ontwikkelt zich razendsnel richting een meer verfijnde, internationale strategie.”