CNV: kabinet moet snel fiscaalvriendelijke scholingsregeling invoeren

Vakbond CNV roept het kabinet op om met spoed met een nieuwe, fiscaalvriendelijke scholingsregeling te komen nu steeds meer bedrijven reorganisaties aankondigen.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin vallen er in verschillende sectoren duizenden ontslagen, terwijl werknemers nauwelijks ondersteuning krijgen om over te stappen naar ander werk. “De scholingsaftrek is verdwenen en ook het STAP-budget is afgeschaft. Werknemers staan met lege handen,” aldus Fortuin. CNV vindt dat scholing en werk-naar-werkbegeleiding een prominente plek moeten krijgen in het nieuwe regeerakkoord.

Grote personeelstekorten

Uit een recente inventarisatie van de vakbond blijkt dat vooral medewerkers in de industrie en financiële sector hard worden getroffen. Zonder maatregelen dreigt volgens CNV langdurige werkloosheid, terwijl in andere sectoren, zoals zorg en IT, juist grote personeelstekorten bestaan. Scholing is essentieel om werknemers snel te laten instromen in beroepen waar veel vraag naar is, benadrukt de vakbond.

Opkomst AI

Daarnaast wijst CNV erop dat werk sneller verandert dan ooit, mede door technologische ontwikkelingen en de opkomst van AI. Werkgevers zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om medewerkers daarop voor te bereiden, maar volgens CNV moet vooral de overheid nu ingrijpen. Fortuin: “Het is vijf voor twaalf. Alleen met een stevige, toegankelijke omscholingsregeling kunnen we voorkomen dat duizenden mensen langdurig buitenspel komen te staan.”