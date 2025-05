Waarom samenwerking in de accountancysector nu belangrijker is dan ooit

De Nederlandse accountancysector bevindt zich op een kruispunt. Door de almaar toenemende regeldruk, aanhoudend krappe arbeidsmarkt en opmars van kunstmatige intelligentie, worden accountants gedwongen om hun werkwijzen te herzien en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Want als één ding zeker is, dan is het dat stilstaan geen optie is.

Cruciaal in het toekomstbestendig maken van de sector is meer focus op op het bundelen van krachten, iets dat lange tijd als een nice-to-have werd gezien, maar nu een absolute must is.

Mogelijkheden voor krachtenbundeling zijn er gelukkig legio. Een selectie van gebieden waar volgens ons de meest winst te behalen valt:

Technologische krachtenbundeling

Bijna twee derde van de accountantskantoren kampt met personeelstekort, mede doordat de sector weinig aantrekkingskracht uitoefent op jong talent. Dit remt de groei, maar zet ook de kwaliteit van het werk onder druk, uitdagingen die deels kunnen worden opgevangen met behulp van AI. Kunstmatige intelligentie versnelt processen, vermindert de kans op fouten, helpt fraude sneller op te sporen en maakt het mogelijk om compliance-processen te automatiseren.

Toch is de implementatie van AI-systemen nog vaak kostbaar en complex. Bovendien blijkt uit recent benchmarkonderzoek van ComplianceWise en Accountancy Vanmorgen dat 36 procent van de professionals nog twijfels heeft over AI – vooral op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en klantgerichtheid. Daarom is het cruciaal dat kantoren, techbedrijven en beroepsorganisaties samen optrekken. Niet alleen om implementatieprocessen te versnellen, maar ook om gezamenlijke standaarden te ontwikkelen en daarmee het vertrouwen in AI te vergroten. Zorgvuldigheid is hierbij geboden: AI zal een ondersteunende rol spelen, maar de accountant houdt het laatste woord.

Expertise bundelen

Door de krapte op de arbeidsmarkt, een steeds internationaler opererende markt en complexere klantvragen, is het van belang dat cliënten niet voor elk afzonderlijk vraagstuk een ander kantoor hoeven in te schakelen. Eén loket biedt overzicht, efficiëntie en vertrouwen.

Het bundelen van expertise – denk aan diensten zoals IT-audits, cybersecurity, data-analyse, ESG-rapportages en belastingadvies – is bij grotere kantoren al langer gangbaar. Maar ook voor kleinere kantoren wordt dit met rasse schreden belangrijker. Door specialisaties binnen één kantoor of netwerk te combineren, ontstaat er een geïntegreerde aanpak. Dat komt niet alleen de dienstverlening ten goede, maar vergroot ook de slagkracht bij veranderende wet- en regelgeving.

Daarnaast maakt een brede, multidisciplinaire werkomgeving een kantoor aantrekkelijker voor (jong) talent. Het biedt mogelijkheden voor kennisverbreding, specialisatie én een dynamischere werkomgeving.

Samenwerking tussen accountant en cliënt

Wwft-compliant werken wordt steeds meer een gedeelde verantwoordelijkheid – niet alleen van de accountant, maar van álle betrokkenen, inclusief de cliënten zelf. In de praktijk vraagt dit om transparantie en een bereidheid tot samenwerking, vooral tussen accountant en cliënt. Cliënten moeten proactief zijn in het verzamelen en delen van relevante informatie en het benoemen van potentiële risico’s. Die verantwoordelijkheid ligt niet langer alleen bij de accountant.

▶️ ComplianceWise sloeg onlangs de handen ineen met Fiscount, dat al decennialang ervaring heeft in het ondersteunen van accountantskantoren. Waar Fiscount diepgaande kennis heeft over compliance en Wwft, biedt de software van ComplianceWise schaalbare technologie en slimme automatisering. Ook werken we samen met contentplatform Accountancy Vanmorgen, ter bevordering van kennisdeling middels rapporten en artikelen.

De sector verandert. Cliëntacceptatie, risicobeoordeling en transactiemonitoring zijn geen optionele processen meer – ze zijn een kernonderdeel geworden van goed ondernemerschap én maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De uitdagingen voor de accountancy zijn reëel. Maar laten we die niet zien als bedreiging, maar als aanjager voor innovatie. Alleen door te delen, samen te werken en te durven vernieuwen, maken we de sector sterker.

Dus: ben je een kantoor dat zoekt naar vernieuwing? Zoek de oplossing niet alleen. Zoek partners. En bouw samen aan een sector waarin kwaliteit, vertrouwen én werkbaarheid hand in hand gaan.

Door Christiaan Dappers, CEO ComplianceWise