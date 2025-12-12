Gebruik van AI door bedrijven verdubbeld: inzet vooral bij marketing en verkoop

Een op de zes bedrijven maakt in 2025 gebruik van kunstmatige intelligentie, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over ICT-gebruik in het bedrijfsleven. Dat aandeel is in twee jaar tijd verdubbeld. Vooral textmining en spraakherkenning winnen snel aan terrein, en AI wordt het vaakst toegepast in marketing- en verkoopactiviteiten.

De groei is zichtbaar bij zowel kleine als grotere bedrijven, maar de sterkste stijging doet zich voor bij middelgrote ondernemingen met 50 tot 250 werknemers. Daar nam het gebruik van AI toe van 20 procent in 2023 naar 45 procent in 2025.

Van de bedrijven die AI inzetten, gebruikt 35 procent dit voor marketing of verkoop. Daarnaast past 32 procent AI toe in bedrijfsadministratie en bestuurstaken, zoals risicobeoordeling, personeelsselectie, planning of vertalingen. Een kwart zet de technologie in voor onderzoek, ontwikkeling of innovatie. Logistieke toepassingen blijven met 4 procent duidelijk achter.

In de handel gebruikt bijna de helft van de bedrijven AI voor marketing of verkoop; in de sector informatie en communicatie en in de zakelijke dienstverlening ligt dit rond de 40 procent. Meer dan de helft van de financiële dienstverleners zet AI vooral in voor administratieve en bestuurlijke processen.

Textmining wordt door 12 procent van alle bedrijven gebruikt, tegenover 4 procent in 2023. Ook spraakherkenning is in twee jaar tijd verdrievoudigd. Bedrijven maken daarnaast vaker gebruik van machine learning en natural language generation.

Vooral bedrijven in de informatie- en communicatiesector lopen voorop: 54 procent gebruikt inmiddels één of meer AI-technologieën, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2023. In de specialistische zakelijke dienstverlening en in de financiële sector ligt het gebruik eveneens relatief hoog. De horeca, de bouw en de vervoerssector blijven voorlopig achter met slechts 6 tot 7 procent toepassing van AI.

