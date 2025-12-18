KPMG noteert plus van ruim vijf procent, zet vol in op AI

KPMG Nederland is het afgelopen jaar met 5,1 procent gegroeid en realiseerde een omzet van €809,9 miljoen. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde Integrated Annual Report over het boekjaar 2024/2025.

De accountants- en adviesorganisatie heeft €42,7 miljoen in technologische vernieuwing en kwaliteitsverbetering geïnvesteerd. Dit betreft AI-toepassingen, nieuwe samenwerkingen, en verdere uitbreiding van expertise in de financiële sector. Daarnaast investeert KPMG in opleidingen voor medewerkers en in de duurzame renovatie van haar kantoren.

Jaarverslag 2024/2025 in het kort

Omzetstijging van €771 miljoen naar €810 miljoen (+5,1 %)

Hoge klanttevredenheidsscore (96%)

Duurzaamheidsrapportage in lijn met de CSRD-rapportagevereisten

De organisatie is gegroeid van 4.309 FTE’s naar 4.476 (+3,9%)

Vrouwen in de top: 44% van de leidinggevende functies en 24% van de partners en directors

Een retentiegraad van 84%

Uit intern onderzoek blijkt dat bijna negentig procent van de mensen bij KPMG het bedrijf beschouwen als een geweldige plek om hun carrière verder te ontwikkelen

Resultaten

Het boekjaar (1 oktober 2024 – 30 september 2025) laat solide operationele resultaten zien. Zowel Assurance als Advisory zijn door stijgende klantvraag gegroeid. Met een toename van 5,1 procent naar €809,9 miljoen is de omzet harder gestegen dan de markt.

Bestuursvoorzitter en CEO Stephanie Hottenhuis: “Ik ben trots op deze resultaten. We zijn erin geslaagd onze mensen in recordtempo uit te rusten met kennis en vaardigheden om nieuwe technologieën niet alleen toe te passen, maar ook zelf te ontwikkelen. Zo bereiden we ons voor op een toekomst waarin disruptie door AI en geopolitieke verschuivingen onvermijdelijk is.”

AI

KPMG heeft AI in alle processen en diensten geïntegreerd. AI verandert het werk, vooral voor junior collega’s, maar ook voor senior functies. Het repetitieve werk verdwijnt. In plaats daarvan komt er meer nadruk op data-analyse. Hierbij is betrouwbare en verantwoorde AI van belang. Er is veel aandacht voor ethiek, AI-geletterdheid, het trainen van mensen en het inbouwen van menselijke controles. Met door KPMG ontwikkelde tools, werken teams slimmer en innovatiever.

”Samen leveren we audits en oplossingen die meer inzichten leveren, dieper en breder zijn. Ik geloof dat AI onze mensen de mogelijkheid geeft onze maatschappelijke rol productiever en met vertrouwen te vervullen. Maar, in een wereld waarin technologie en kunstmatige intelligentie het werk veranderen, blijft één ding duidelijk: mensen maken het echte verschil”, zegt CEO Stephanie Hottenhuis.

Stephanie Hottenhuis is herbenoemd voor een derde termijn van twee jaar als CEO en voorzitter van de raad van bestuur.