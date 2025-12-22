Althof sluit zich aan bij DK Accountants & Adviseurs

Het team van Althof blijft gevestigd in Drachten en blijft daar onder dezelfde naam na de aansluiting actief. Althof ondersteunt met tien medewerkers ondernemers en particulieren met accountancy, administratie, salarisadministratie en fiscale dienstverlening. Het bedrijf kent zijn oorsprong in de transportsector, vanuit de samenwerking met de werkgeversorganisatie NOB Wegtransport. Die achtergrond is nog altijd zichtbaar in het klantenbestand. “Alles wat ook maar enigszins met wielen te maken heeft, weet ons vanzelf te vinden”, aldus AA en naamgever Lieuwe Althof. De klantenkring is de afgelopen jaren verbreed tot families en andere klanten in de mkb-sector.

Digitalisering versnellen

Er wordt niet gewerkt met vaste klantportefeuilles. “Eigenlijk weet iedereen van alle klanten wat hij zou moeten weten. En zodra een klant belt, wordt het ook meteen opgepakt.” Althof had de ambitie om digitalisering verder te versnellen. “Je kunt zulke stappen helemaal zelf proberen te ontwikkelen, maar samenwerken met een partner die daar al verder in is, levert simpelweg veel voordelen op”, zegt Althof.

DK Accountants & Adviseurs kondigde begin dit jaar een strategische samenwerking aan met het Britse private equity fonds AnaCap. DK had op dat moment 11 vestigingen en mikt sinds de entree van de investeerder op groei. Eerder dit jaar werden het Udense Jolles & Ko en belastingadvieskantoor Vatko overgenomen.