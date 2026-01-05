WEA Noord-Holland verder als Blinck

WEA Groep en WEA Noord-Holland hebben in onderling overleg besloten dat WEA Noord-Holland niet langer als lid zal deelnemen aan de WEA-coöperatie. “Beide partijen erkennen de waarde van deze gedeelde geschiedenis en hebben in constructieve gesprekken vastgesteld dat uittreding als lid van de coöperatie door WEA Noord-Holland beter aansluit bij de huidige ontwikkeling en toekomstvisie van beide organisaties”, laten ze weten. “Tussen enkele leden van de WEA Groep zal de samenwerking met Blinck accountants & adviseurs ook blijven bestaan, hetgeen des te meer bevestigt dat de verhouding tussen partijen gebaseerd is op wederzijds respect en erkenning van elkaars kwaliteiten.”

Eigen koers

In de afgelopen jaren heeft WEA Noord-Holland binnen de groep een steeds duidelijkere eigen koers ontwikkeld, met een onderscheidende werkwijze en een eigen profiel in de markt, zo motiveren beide organisaties de stap. “Tegelijkertijd volgt WEA Groep een koers die gericht is op verdere versterking van de coöperatie, uniformiteit van de aangesloten kantoren en het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de leden. Deze visies komen op termijn beter tot hun recht wanneer WEA Noord-Holland zelfstandig opereert.”

Belang Arcola

Die eigen koers komt onder meer tot uiting in het belang dat de Nederlandse investeerder Arcola vorig jaar heeft genomen in het Noord-Hollandse kantoor met vestigingen in Haarlem (van het in 2024 overgenomen Van Brugge & Partners) en Heerhugowaard. Volgens de website van Arcola is het bedrijf al sinds 2023 betrokken als investeerder. Arcola heeft in de portefeuille ook verpakkingsbedrijf Straatweg en Healthcare Brands, onder meer actief met voedingssupplementen. “De focus ligt op data en implementatie voor klanten om datagedreven te kunnen groeien”, zo meldt Blinck op de eigen site. Voor klanten en relaties van WEA Noord-Holland verandert er niets. “De naamswijziging dient uitsluitend om de eigen identiteit, zelfstandige koers en toekomstgerichte ambitie van WEA Noord-Holland zichtbaar te maken.”

WEA Groep is nu in zeven onderdelen verdeeld: Zuid-West (twee vestigingen), Gouda, Naaldwijk, Roosendaal, Zeeland (vier vestigingen), Deltaland (negen vestigingen), Naaldwijk en Roosendaal.