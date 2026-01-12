Wijzigingsverordening groepscontrole gepubliceerd

De NBA wijst erop dat de Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO 2025) op 23 december is gepubliceerd in de Staatscourant.

De wijzigingsverordening is op 15 december door de ledenvergadering van de NBA goedgekeurd. “Met deze wijziging is de ViO in overeenstemming gebracht met de Code of Ethics en is gevolg gegeven aan de reactie die de AFM gaf op de consultatie van NBA-handreiking 1155 (ViO groepscontrole).”

Met de wijziging wordt in deze verordening de scope van de onafhankelijkheidstoetsing verduidelijkt bij het inschakelen van andere netwerken. De scope van de onafhankelijkheidstoetsing voor andere netwerken die op groepsonderdeelniveau in de controle worden ingeschakeld, kan beperkt worden tot de rechte lijn vanuit het groepshoofd, via de tussenliggende holdings naar de betreffende groepsonderdelen.

De wijzigingen in de ViO vloeien voort uit de wijzigingen van de International Code of Ethics for Professional Accountants (Code of Ethics) van de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).