Home » Wijzigingsverordening groepscontrole gepubliceerd

Wijzigingsverordening groepscontrole gepubliceerd

Accountancy, Nieuws

De NBA wijst erop dat de Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO 2025) op 23 december is gepubliceerd in de Staatscourant.

12 januari 2026 door Accountancy Vanmorgen

De wijzigingsverordening is op 15 december door de ledenvergadering van de NBA goedgekeurd. “Met deze wijziging is de ViO in overeenstemming gebracht met de Code of Ethics en is gevolg gegeven aan de reactie die de AFM gaf op de consultatie van NBA-handreiking 1155 (ViO groepscontrole).”

Met de wijziging wordt in deze verordening de scope van de onafhankelijkheidstoetsing verduidelijkt bij het inschakelen van andere netwerken. De scope van de onafhankelijkheidstoetsing voor andere netwerken die op groepsonderdeelniveau in de controle worden ingeschakeld, kan beperkt worden tot de rechte lijn vanuit het groepshoofd, via de tussenliggende holdings naar de betreffende groepsonderdelen.

De wijzigingen in de ViO vloeien voort uit de wijzigingen van de International Code of Ethics for Professional Accountants (Code of Ethics) van de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

Tags: groepscontrole, verordening
Studiereis Japan

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen