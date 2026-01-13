PIA Group en Nyenrode starten leerstoel MKB Accountancy

PIA Group en Nyenrode Business Universiteit zijn een samenwerking gestart rond de leerstoel MKB Accountancy. Met deze sponsorsamenwerking willen beide partijen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar de toekomst van de accountancy in het midden- en kleinbedrijf, met bijzondere aandacht voor de rol van technologie.

De leerstoel wordt bekleed door Niels van Nieuw Amerongen, hoogleraar MKB Accountancy aan Nyenrode en is ondergebracht bij het Center Accounting, Auditing & Control van Nyenrode. Het onderzoek richt zich onder meer op de relatie tussen mens en technologie binnen de mkb-accountancy en op de voorwaarden waaronder een sterke accountant-cliëntrelatie bijdraagt aan zowel toegevoegde waarde als controlekwaliteit. Ook wordt gekeken naar de impact van digitalisering, data-analyse en kunstmatige intelligentie op professionele oordeelsvorming.

Technologie en mens centraal

Volgens Van Nieuw Amerongen sluit de samenwerking goed aan bij de ontwikkeling van het vakgebied. “De afgelopen jaren hebben we internationaal veel gepubliceerd binnen de mkb-accountancy. Met PIA Group kunnen we dit onderzoek verder verdiepen en verbreden, waarbij technologie een steeds belangrijkere rol speelt,” aldus de hoogleraar.

Ook Nyenrode benadrukt het belang van de koppeling tussen wetenschap en praktijk. “Het accountantsvak is volop in beweging. Voor ons onderwijs en onderzoek is de verbinding met de praktijk essentieel,” zegt Michael Erkens, directeur van Accounting, Auditing & Control.

Strategische investering

PIA Group ziet de leerstoel als een strategische investering. CEO Ewout Brouwers: “Wij verbinden mkb-accountantskantoren die hun lokale identiteit behouden, maar tegelijk profiteren van schaalvoordelen. Technologie verandert het accountantsvak fundamenteel. Juist daarom investeren we bewust in onderwijs en kennisontwikkeling, met een focus op AI en digitalisering.”

Volgens Brouwers beschikt PIA Group over de ‘schaal, expertise en praktijkdata om toegepast wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en zo actief bij te dragen aan de toekomst van de accountancysector’.