Pensioencommunicatie anno 2026 mag burgerlijk ongehoorzaam

De Wet pensioencommunicatie uit 2015 stelde al dat ‘pensioencommunicatie input is voor persoonlijke financiële planning’.

Met de Wet toekomst pensioenen, een eigen pensioenpot met én eigen verantwoordelijkheid én meer keuzemogelijkheden voor maatwerk, de noodzaak/wens om langer te willen/moeten werken en de vele keuzemogelijkheden van deeltijdpensioen tot uitstel na AOW-datum en alles wat tussen zit, is dat alleen nog maar belangrijker geworden.

Uit recent onderzoek blijkt dan dat 75% van de werknemers meer ondersteuning wil van de werkgever. De werkvloer is daarom het primaire startpunt. Logisch, want ik kan wel willen om-/bijscholen, met deeltijdpensioen -en dus parttime werken – of demotie, maar dat moet wel ingepast op de werkvloer.

Jammer dat de overheid daarom ‘pensioenadvies’, hetzij gegeven en betaald door de werkgever, hetzij door de werkende zelf ingekocht, niet fiscaal faciliteert.

Gezien de vergrijzing, de arbeidsmarkt en de maatschappelijke ontwikkelingen moeten we langer werken. Dat start door op ‘vroege’ leeftijd, zo rond 55 jaar, de financiële balans op te maken. Daarna kunnen pas keuzes inzake employability gemaakt worden.

Regeren is communiceren en vooruitzien. Door ‘pensioenadvies’ fiscaal te faciliteren sla je twee vliegen in een klap. En werknemers gaan vroegtijdig hun financiële positie inzien. Dit betekent of dat ze inderdaad langer moeten werken. Of juist dat ze er goed voorstaan en hun werktoekomst beter kunnen invullen. En de overheid communiceert subtiel dat langer werken nodig is en dat ze daarom pensioenadvies faciliteert.

Werkgevers mogen trouwens ook wel wat ‘actiever’ zijn in het omgaan en invullen van ‘employability’. Oudere werknemers goed aan het werk houden is onderdeel van de bedrijfsvoering en zal gezien de arbeidsmarkt een absolute must worden.

Ook blijkt dat werknemers, ondanks alle informatie op (uniforme) pensioenoverzichten, niet weten welke keuzes ze kunnen – en eigenlijk zouden moeten – maken. En de nieuwe pensioenwet met alle overgangsregime en de diversiteit qua uitvoerders maakt het er echt niet makkelijker op.

Als ik dus werkgever was, zou ik werknemers ondersteunen hierbij en de kosten gewoon op ‘HR/ondernemen’ boeken. Burgerlijk ongehoorzaam? Mmm, meer goed ondernemerschap zou ik zeggen!

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP, managing partner &Gommer Pensions Group/Gommer Advocaten Pensioenrecht, Financieel Recht en Verzekeringsrecht.