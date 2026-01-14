Vallei blijft doorgroeien: drie nieuwe overnames

Jansen Schepers, Elferink & Co. Accountants, PM Verzuim en PM Arbeid sluiten zich aan bij Vallei Finance Group. Dankzij deze uitbreiding verstevigt Vallei Finance Group haar marktpositie met 4 nieuwe vestigingen en 55 collega’s.

Over de overname van de twee accountantskantoren meldt Vallei: ‘Jansen Schepers en Elferink & Co. Accountants streven ernaar de hoogste kwaliteit te leveren en meerwaarde te bieden aan hun klanten. De ligging en de visie sluiten naadloos aan bij die van Vallei Finance Group . De wederzijdse kruisbestuiving van kennis en kunde op verschillende gebieden is een versterking voor Vallei. Bovendien passen de kernwaarden en cultuur van beide organisaties goed bij Vallei: een no-nonsense mentaliteit, een mensgerichte aanpak, klantgerichtheid, korte lijnen en passie voor het vak.’

Nadat Vallei vorig jaar haar dienstverlening heeft verbreed op het gebied van Arbo-dienstverlening met de overname van Covades, sluiten nu ook PM Verzuim en PM Arbeid zich aan bij de groep. Daarover laat het accountantskantoor weten: ‘Vallei heeft een sterke positie binnen het MKB-segment en heeft een breed netwerk aan werkgevers die steeds meer behoefte hebben aan integrale dienstverlening op het gebied van financiën, HR en inzetbaarheid. De focus van PM Verzuim en PM Arbeid op arbodienstverlening en tweede spoortrajecten past perfect in het dienstaanbod van Vallei.’

Marfred de Leeuw, directeur en oprichter van Vallei Finance Group, is blij met deze forse uitbreiding. “Door deze overnames realiseren wij een versteviging in Midden-Nederland en breiden we ons aanbod op het gebied van arbodienstverlening verder uit. Hierdoor kunnen we onze collega’s uitdaging en doorgroeimogelijkheden blijven bieden en aan ons blijven binden. Bovendien zijn we in staat om als organisatie verder te groeien in onze dienstverlening, waarbij service en kwaliteit onze drijfveren zijn.”

De collega’s van deze drie overgenomen organisaties blijven onderdeel van Vallei, zodat klanten en relaties hun vertrouwde contacten zullen behouden.

Vallei

Vallei Finance Group werd opgericht in 2009. De focus ligt op het MKB, het uitvoeren van (wettelijke) controles bij ondernemingen, agrarische klanten en internationale opdrachten. Daarnaast richt Vallei Control & Navigate zich op financial control, business control en business intelligence. Vanaf 2026 is Vallei Gezond het bedrijfsonderdeel dat zich richt op alle dienstverlening rondom arbo en gezondheid.

Vallei Finance Group is de overkoepelende naam van Vallei Accountants, Vallei Accountants Agri, Vallei Accountants Audit, Vallei Control & Navigate en Vallei Gezond.

De werkzaamheden van Vallei Finance Group vinden na de overnames plaats vanuit Aalsmeer, Amsterdam, Barneveld, Driebergen, Eindhoven, Geldermalsen, Maarn, Nieuwegein, Roosendaal, ’s-Hertogenbosch, Sliedrecht, Rotterdam en Woudenberg. Vanaf nu werkt de groep met een team van zo’n 375 professionals.

