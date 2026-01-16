Nooit meer handmatig afletteren: zo werk je sneller en foutloos met boekhoudkoppelingen

Handmatig afletteren van facturen en betalingen kost onnodig veel tijd en leidt al snel tot fouten. Zeker bij klanten met veel transacties, zoals webshops, loopt de administratiedruk snel op. Dankzij slimme boekhoudkoppelingen kan dit proces grotendeels automatisch verlopen. Sneller, nauwkeuriger en met meer inzicht voor jou en je klant.

Waarom kost afletteren vaak nog onnodig veel tijd?

In veel administratiekantoren wordt nog dagelijks tijd besteed aan het afletteren van openstaande posten. Het koppelen van betalingen aan facturen, het checken van betaaldata en het zoeken naar afrondingsverschillen. Het klinkt vast bekend, maar is allesbehalve efficiënt. Zeker als jouw klant een webshop heeft en er dagelijks veel transacties binnenkomen. Hoe meer handelingen, hoe groter de kans op fouten. Bovendien kosten deze taken waardevolle tijd die je liever aan belangrijkere zaken besteedt zoals de advisering van jouw klanten.

Hoe automatische boekhoudkoppelingen het verschil kunnen maken

Het afletterproces is juist bij klanten met een hoog volume goed te automatiseren. Boekhoudkoppelingen zorgen ervoor dat gegevens tussen systemen automatisch worden uitgewisseld. Denk aan betalingen die gedaan worden via Mollie, Stripe of PayPal die direct in de boekhoudsoftware zoals Exact Online of Twinfield terechtkomen. Wanneer jouw klant over een webshop beschikt is ook deze te koppelen aan het boekhoudpakket waardoor automatisch afletteren ook met een webshop mogelijk is.

Voor koppelingen tussen boekhoudpakketten, betaalsystemen en webshops biedt Combidesk verschillende boekhoudkoppelingen aan. Deze zorgen ervoor dat facturen en betalingen realtime gematcht worden, zonder dat je hier zelf nog iets voor hoeft te doen. Dit scheelt niet alleen tijd, maar voorkomt ook dat je fouten maakt.

Minder fouten, meer grip

Fouten in de boekhouding kunnen vervelende gevolgen hebben. Van onbetrouwbare rapportages tot boetes of misgelopen btw-teruggaven. Zeker bij klanten met veel kleine betalingen is het risico op foutieve koppelingen of dubbele invoer groot. Door te automatiseren werk je niet alleen sneller, maar ook foutloos. Je houdt grip op de cijfers, en jouw klant heeft op elk moment inzicht in de actuele stand van zaken.

Wat kost een boekhoudkoppeling eigenlijk?

Een veelgestelde vraag bij automatiseren is: wat kost het? Gelukkig zijn de kosten van een Combidesk koppeling overzichtelijk. Voor een vast maandbedrag vanaf €18 per maand profiteer je van een automatische synchronisatie tussen een boekhoudpakket, betaalsysteem en, indien relevant, een webshop. Zeker wanneer je rekent hoeveel uur handmatig werk je daarmee voorkomt, is het een investering die zich snel terugbetaalt.

Daarnaast zijn de meeste koppelingen eenvoudig te installeren zonder dat hier technische kennis of een dure developer voor nodig is. Zo kunnen jij en je klant snel aan de slag.

Wat betekent dit voor jouw klant?

Voor jouw klant betekent automatisch afletteren vooral minder omkijken naar de administratie. Transacties worden verwerkt zonder tussenkomst en fouten worden geminimaliseerd. Voor jou als accountant betekent dit meer tijd, minder herstelwerk en meer ruimte voor advies.

Automatisch afletteren is dus niet langer een luxe, maar een slimme stap naar efficiënte dienstverlening. Benieuwd hoe je dit snel in de praktijk brengt? Bekijk dan de mogelijke boekhoudkoppelingen van Combidesk.