PSD2 versterkt de voorspellende waarde van boekhouden

PSD2 is inmiddels al enige tijd een belangrijk gespreksonderwerp onder accountants, financiële professionals en boekhoudsoftware leveranciers.

Deze tweede generatie bankkoppelingen verplicht banken om toegang te geven tot betaalrekeningen. Voor software leveranciers betekent dit de nodige verandering. Bij Twinfield zijn we er blij mee en leggen je graag uit waarom.

John Dijns, associate director of product management bij Twinfield, is blij met de nieuwe wetgeving. ‘Het dwingt iedereen om de volgende stap te zetten. PSD2 helpt ons om de transitie van de boekhouding te maken van proactief naar predictief. Voor die transitie heb je goede en up-to-date informatie nodig; alleen dán kun je goede voorspellingen doen. Wij willen de de partner zijn van boekhouders en accountants en hen helpen om hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. We denken dat PSD2 daarin een belangrijke stap is.’

Centralisatie van data

Twinfield heeft de PSD2 type 8 licentie aangevraagd om klanten op een laagdrempelige manier te kunnen blijven bedienen. Een belangrijk voordeel is dat klanten van accountantskantoren makkelijker een bankkoppeling kunnen aanvragen. Dit hoeft dus niet meer via de bank, maar dit kan direct vanuit Twinfield Boekhouden. Een ander belangrijk voordeel is de centralisatie van data.

'Wij geloven erin dat PSD2 de weg van de toekomst is om data zo veel mogelijk samen te brengen naar de boekhouding.'

Waar de accountant of boekhouder nu nog op verschillende plekken een deel van de administratie doet, gaat dat in de toekomst steeds meer vanaf 1 centrale plek gebeuren. De boekhouding is dé plek waar de ondernemer en zijn accountant (of boekhouder) de controle blijft houden op de bankzaken van de ondernemer.

Totale controle voor de boekhouder

Up to date info en totale controle op 1 plek, dat is waar we naartoe gaan. Bankgegevens synchroniseren met de boekhouding is één aspect daarvan maar in de toekomst gaat het óók om het initiëren van betalingen vanuit de boekhouding zonder dat toegang nodig is tot de interface van de bank. Een belangrijke ontwikkeling die veel voordelen oplevert voor de gebruikers:

direct betalingen doen vanuit je boekhoudpakket

snel feedback ontvangen

vier keer (of meer) per dag automatisch betalingen binnen halen

saldo en cashflow worden automatisch bijgewerkt

realtime inzicht in je liquiditeit

sneller kunnen handelen bij achterstallige facturen

Meerwaarde voor de ondernemer

Eén van de hete hangijzers rondom PSD2 is het geven van toestemming (door ondernemers) om rekeninginformatie door te geven. Die toestemming moet namelijk elke 90 dagen worden vernieuwd. Kantoren zagen hier tegenop, want dit betekent veel extra werk. Daarom hebben we vanuit Twinfield samen gekeken hoe we die verplichting zo makkelijk mogelijk kunnen maken voor zowel de boekhouder/accountant als de ondernemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatiseren van herinneringen.

PSD2 creëert kansen voor een nauwere samenwerking tussen accountant en ondernemer

PSD2 is niet alleen een extra administratieve last; het is ook een kans voor accountants om de ondernemer meer te betrekken bij de boekhouding. John Dijns: ‘Wij willen het zo aantrekkelijk mogen maken om in te loggen en meerwaarde voor de ondernemer te creëren. Als de ondernemer inlogt, ziet hij meteen de stand van zijn bankrekening én een overzicht van debiteuren en crediteuren. Hij ziet eigenlijk in één oogopslag hoe zijn onderneming ervoor staat. Uiteindelijk hopen we te bereiken dat de ondernemer, in plaats van (ook) in te loggen bij zijn bank, bij zijn boekhoudomgeving inlogt.”

