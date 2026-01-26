Blinck wil groeien, maar mikt vooral op lokale kwaliteit zonder ‘groepsgedoe’

Het kantoor was met Sebastian Visser als een van de zeven vennoten sinds jaar en dag lid van de WEA-coöperatie. “Onze roots zijn 108 jaar oud en liggen vooral in de agrarische wereld. Dat heeft geresulteerd in een coöperatie van zelfstandig opererende kantoren die met elkaar beeldmerk, vaktechniek, ICT en inkoop deelden.”

Maar bij het kantoor in Heerhugowaard ontstonden gaandeweg andere plannen. “Intern hebben wij enkele jaren terug onze ambities geformuleerd en we hebben geconcludeerd dat een coöperatie niet meer bij ons past. Als we elkaar niet meer voldoende te bieden hebben, is het beter afscheid te nemen. Formeel hebben we dat per 1 januari gedaan”, zegt Visser.

Eigen pad

De keuze voor een nieuwe koers is genomen voordat Arcola zich vorig jaar als meerderheidsaandeelhouder aandiende. “We hadden niet per se het idee om private equity aan boord te halen. We wilden qua ondernemerschap vrijer zijn en onder een nieuwe naam verder gaan. We kunnen nu onze eigen draai aan het bedrijf geven en onze eigen paden bewandelen.”

Maar de van PE bekende buy-and-buildstrategie is op dat eigen pad wel aan de orde: een platform creëren dat mede door overnames gaat groeien. En dan komt een kapitaalkrachtige investeerder wel van pas. “We zijn destijds met alle zes vennoten bij elkaar gaan zitten en hebben gekeken naar de toekomst”, legt Visser uit. “Een optie was alleen doorgaan, maar dat had risico’s. We hebben honderd mensen in dienst, maar als er een paar accountants vertrekken heeft dat best impact op de onderneming. Bovendien ben ik met 34 jaar de jongste vennoot: als we een paar andere vennoten die uittreden, willen uitkopen, dan zou dat een financiële uitdaging worden.”

Samen optrekken

De optie om private equity aan te trekken kwam daarom serieus op tafel en werd uiteindelijk ook gekozen. Er is met meerdere partijen gesproken, maar Arcola gaf het beste gevoel. “Onze visies sloten naadloos op elkaar aan. We trekken nadrukkelijk samen op en dat zal niet snel veranderen”, zegt Visser.

De ook aangeschoven Benoît Lammens van Arcola beaamt dat: “Onze inzet is samen bouwen en samen ondernemen. Wij willen het meest datagedreven kantoor van Nederland worden, maar dat is niet per se omdat wij dat willen. Die ambitie lag er al. De groeiambitie was er ook al, want zonder ons heeft Blinck al een kantoor in Haarlem overgenomen. Dus het is niet zo dat wij erbij gekomen zijn en dat alles nu veranderd is. De richting was al bepaald. Wij zijn er nu om ondersteuning te bieden in de gemaakte keuzes. Als sparringpartner.”

Dat samen optrekken sprak Visser aan. “We hadden ons ook bij een ander platform kunnen aansluiten, maar dat had geleid tot verlies van ondernemerschap.” Visser is overigens zelf geen accountant. “Maar het zijn wel de accountants die beslissen over de accountancygerelateerde zaken. Dat is nooit anders geweest. We hadden voorheen twee accountants, drie fiscalisten en mijzelf als partner. Mijn rol is om meer aan dan in de winkel te werken.”

De aanwezigheid van Arcola verandert daar niets aan. “Ook Benoît is geen accountant. Ondersteunen in processen en groei, daar is hij voor, waarbij het belangrijk is dat gemaakte plannen aansluiten bij de lokale praktijk.” Lammens geeft aan dat WEA zelf al had gekozen voor datagedrevenheid, organische groei en buy-and-build. “Dat is precies waar wij interesse in hebben. We waren er met één afspraak al wel uit. We hoefden niet elkaars verhaal te verkopen, maar vonden elkaar in dezelfde visie.”

Ondernemende partijen

Die visie is dus buy-and-build. Hoe gaan Lammens en Visser die invullen? “Wij kijken naar ondernemende partijen die mee willen groeien en initiatieven willen ontplooien om andere kantoren verder te helpen. Dus het kunnen heel efficiënte kantoren zijn, maar ook gespecialiseerde kantoren”, aldus Visser. “Wij hebben al gesprekken gehad met potentiële overnamekandidaten en dat zijn allemaal ondernemende bedrijven die in hun eigen domein, of dat nu een regio of een bepaalde sector is, als een buy-and-buildplatform willen fungeren. Die kantoren hebben een netwerk en kennen de regio goed. Laat de ondernemer daar dus vooral de ondernemer zijn en beleg de ondersteunende diensten centraal, is onze visie.”

Arcola wil accountants met hun kantoor vooral de ruimte geven om te ondernemen, zegt Lammens. “Wij zoeken mensen die willen doorbouwen. Blinck is een formule waaraan we regionaal sterke kantoren kunnen toevoegen, terwijl we op groepsniveau doorbouwen in de richting van een nationale speler. Maar als kantoor heb je geen last van dat ‘groepsgedoe’ en kun je blijven ondernemen.”

Accountants die hun pensioen in zicht hebben en hun bedrijf van de hand willen doen, kloppen bij Blinck dus aan een dichte deur?

Lammens: “Nee, in tweede instantie zijn we dan wel in voor een overname, mits zo’n kantoor zich dan aansluit bij een van de regionale kantoren die als hub fungeren. Een opvolgingsvraagstuk oplossen in een regio waar we nog niet vertegenwoordigd zijn, dat is niet ons doel.”

Geen sterke merken weghalen

De nadruk op ondernemerschap maakt ook dat over te nemen partijen niet meteen hun naam hoeven in te leveren, zegt Visser. “Juist die regionale kantoren hebben een grote naamsbekendheid. Daar willen we niet aan tornen. Het gaat met name om integratie aan de achterkant: die willen we platformbreed aanpakken. Dat wil niet zeggen dat iedereen met hetzelfde pakket moet gaan werken, maar we willen wel toe naar gedeelte expertise. En we denken er wel aan om naar buiten te treden met een soort ‘powered by’-toevoeging aan de naam. Want een sterk merk weghalen is kapitaalvernietiging eerste klas.”

En dan is er nog de claim het meest datagedreven accountantskantoor van Nederland te worden. Hoe gaan jullie dat realiseren?

“Wij beseften een paar jaar terug al dat wij een goudmijn aan data in handen hebben”, zegt Visser, “maar dat we er te weinig mee doen”. “In 2017 zijn we begonnen met het zoveel mogelijk automatiseren van het proces van factuur tot jaarrekening. Daar hebben we grote slagen in gemaakt. Een paar jaar terug zagen we dat andere kantoren hetzelfde zijn gaan doen. We moesten dus nieuwe stappen zetten om het verschil te kunnen blijven maken en hebben daarom een data-analist aangenomen.”

Met de entree van Arcola is een volgende stap gezet en een dataconsultant met big four-ervaring aangetrokken. “Die is nu bezig een dataplatform op te zetten waarop we al onze applicaties gaan aansluiten. Dat maakt het ook mogelijk om betere analyses te doen. Het voordeel van een platform is dat het niet uitmaakt met welk pakket je werkt: de data belandt aan de achterkant op dezelfde plek zodat je voor alle klanten dezelfde analyses kunt maken.”

Geen discriminatie tussen klanten

Visser vindt dat er in advies altijd een bepaalde discriminatie is tussen klanten. “De ene adviseur is meer proactief dan de ander. Niet elke klant haalt dus evenveel uit onze dienstverlening. Met een dataplatform zorg je ervoor dat elke relatiebeheerder toegang heeft tot de juiste data. Dat is de ruggengraat van de organisatie. Zo’n digitaliseringsstap kun je als klein kantoor simpelweg niet maken. Het dataplatform moet de accountant in staat stellen de juiste dingen beter en sneller te doen, zodat er meer tijd over is voor het persoonlijke contact met de klant.”

Geen limiet op groei

De verdere groei van Blinck is in eerste instantie onbeperkt, zegt Lammens. “De enige limiet is dat een kantoor goed moet passen. Wij zijn deal-by-deal funded: er is geen fonds. We werken met een vaste groep van ongeveer 50 investeerders die die per platform of overname meedoen. Dat geeft flexibiliteit. We kunnen zo lang doorbouwen als we willen. De investeerders zijn ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht of partners van PE-huizen of financiële instellingen.”

In theorie is dus the sky the limit, maar Visser benadrukt dat uitgroeien tot de top 10 van Nederland niet op de prioriteitenlijst staat. “Onze ambitie is torenhoog, maar wat anderen doen interesseert ons niet. We kijken vooral naar onszelf. We willen gewoon een mooi bedrijf bouwen.”

Op de foto: de ondertekening van de overeenkomst met van links naar rechts Arthur Röell (Arcola), Sebastian Visser (Blinck), Benoît Lammens (Arcola) en Erwin Bakkum (Blinck).