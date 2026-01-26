Zakelijke rijders pleiten voor hervorming kilometervergoeding

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) vindt dat de onbelaste kilometervergoeding aan herziening toe is. Zelf hanteert de vereniging een norm van € 0,38 per kilometer voor middenklasse-auto’s.

VZR publiceert jaarlijks normbedragen voor een reële kilometervergoeding voor wie met een privéauto zakelijke kilometers maakt. Voor een middenklasse-auto met een catalogusprijs tussen € 25.000 en € 45.000 is dat vastgesteld op minimaal € 0,38 per kilometer.

De Belastingdienst hanteert een maximum van € 0,23 als onbelaste vergoeding voor zakelijke kilometers. “Die grens wordt in de praktijk vaak gebruikt (of liever gezegd misbruikt) als maatstaf voor de vergoeding van de autokosten die een werknemer krijgt als deze zijn privéauto zakelijk gebruikt”, aldus VZR. De werkgever mag echter de werkelijke vergoeding zelf bepalen zolang hij over het meerdere boven de € 0,23 maar loonbelasting inhoudt en afdraagt. “De onbelaste kilometervergoeding dekt vrijwel nooit de vaste en variabele autokosten.”

Rekening houden met alle kosten

VZR roept het nieuwe kabinet op om de onbelaste kilometervergoeding structureel te hervormen en pleit voor een systeem waarbij jaarlijks de maximale onbelaste vergoeding vastgesteld wordt op basis van de werkelijke kosten. “Het is essentieel dat de fiscale kaders de zakelijke rijder niet langer financieel benadelen, maar een realistische afspiegeling vormen van de noodzakelijke kosten voor werkgerelateerde mobiliteit.”

Zo vindt de vereniging dat in de kilometervergoeding ook rekening wordt gehouden met de kosten van verzekering, onderhoud en afschrijvingen. Daarom werkt VZR met een beschikbaarheidsvergoeding: een bedrag per kilometer voor het beschikbaar hebben van de auto. Die toeslag bedraagt 50% van het vaste gedeelte van de kilometerkostprijs.

VZR heeft met mobiliteitsdeskundigen een norm bepaald die ieder jaar opnieuw wordt berekend en aangepast als dat nodig is. De norm is gebaseerd op de meest gebruikte auto’s in de categorieën tot € 25.000, tot € 45.000 en boven de € 45.000. “VZR adviseert werkgevers om minimaal het gewogen gemiddelde tussen de variabele kosten en de vaste plus de variabele kosten te gebruiken als kilometervergoeding.”

Objectief kader

Voor de middenklasse komt de VZR op een vergoeding voor variabele kosten van € 0,17, € 0,20 voor vaste kosten en € 0,02 voor rente. Zo komt het normbedrag per kilometer op € 0,38. Voor duurdere auto’s hanteert VZR een norm van € 0,51 per kilometer, auto’s tot € 25.000 zitten op € 0,28. “VZR geeft hiermee een helder en objectief kader aan de kilometervergoeding.”