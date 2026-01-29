Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting 2025

Ging het in 2025 om een schenking van ouders van meer dan € 6.713, of van iemand anders van meer dan € 2.690? Met de rekenhulp is na te gaan of aangifte schenkbelasting nodig is en of er belasting betaald moet worden, en hoeveel. Ook als geen schenkbelasting verschuldigd is maar wel een verhoogde vrijstelling wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor een dure studie, is aangifte nodig.

Is aangifte vereist? Dan kan dit online via Mijn Belastingdienst. Op de website staat hoe dit in 4 stappen gaat. De aangifte schenkbelasting moet uiterlijk 1 maart 2026 binnen zijn.

Bron: Belastingdienst