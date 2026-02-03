FNV waarschuwt: versnelde AOW-verhoging ondermijnt pensioenakkoord

Vakbond FNV is fel gekant tegen het voornemen van D66, VVD en CDA om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Volgens interim-voorzitter Dick Koerselman legt het plan ‘een bom onder het pensioenakkoord’ en is het ‘moreel verwerpelijk’ dat de formerende partijen tornen aan eerder gemaakte afspraken.

In het pensioenakkoord uit 2019 werd vastgelegd dat de AOW-leeftijd met acht maanden stijgt per extra jaar levensverwachting. De nieuwe coalitie wil die koppeling vanaf 2033 aanscherpen, waardoor de AOW-leeftijd bij een hogere levensverwachting met een volledig jaar omhooggaat. Dat is voor FNV onacceptabel.

Sluiten acties niet uit

Koerselman sluit acties niet uit als de plannen niet worden aangepast. “Dat pikken we niet,” zegt hij tegen het ANP. Demonstraties op onder meer het Malieveld of het Museumplein behoren volgens hem tot de mogelijkheden. Ook waarschuwt hij dat samenwerking met het nieuwe kabinet onder deze voorwaarden vrijwel onmogelijk wordt.

De FNV-voorman uit daarnaast stevige kritiek op andere voorgenomen bezuinigingen, zoals het inkorten van de WW van twee naar één jaar en ingrepen in de zorg. Volgens hem vormen die plannen een aanval op de sociale zekerheid, juist in een periode waarin bedrijven weer grootschalige ontslagen aankondigen.

Alternatieven

Volgens FNV zijn er alternatieven om extra geld vrij te maken, bijvoorbeeld voor hogere defensie-uitgaven. Koerselman noemt het oprekken van het begrotingstekort en zwaardere belasting voor de hoogste inkomens als opties.

Hoewel de vakbond positief is over het terugdraaien van enkele eerdere bezuinigingen, vindt zij dat onvoldoende. Vooral voor het onderwijs zouden volgens FNV juist extra investeringen nodig zijn.

Koerselman hoopt dat de formerende partijen hun koers nog wijzigen voordat zij hun ministersploeg presenteren. Doen zij dat niet, dan verwacht hij weinig ruimte voor overleg: “Dan wordt het een kort gesprek, want dan valt er geen zaken te doen.”