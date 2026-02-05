AI maakt leiderschap onmisbaar, stelt trendrapport De Baak

Kunstmatige intelligentie dringt razendsnel door tot vrijwel alle sectoren. Taken worden geautomatiseerd, processen versneld en beslissingen steeds vaker ondersteund door algoritmen. Toch waarschuwt De Baak in zijn Trendrapport 2026 voor een te eenzijdige focus op technologie. Juist nu AI een steeds grotere rol speelt, wordt leiderschap belangrijker en niet minder belangrijk.

Volgens het rapport herdefinieert AI wat werk is en wat van mensen wordt verwacht. Waar technologie uitblinkt in efficiëntie en schaalbaarheid, verschuift de menselijke toegevoegde waarde naar oordeelsvermogen, ethiek en verbinding. Als hard skills door technologie kunnen worden uitgevoerd, worden soft skills onderscheidend, stelt De Baak. Leiders moeten richting geven in een werklandschap waarin niet alles meetbaar of voorspelbaar is.

Betekenis geven

AI wordt in veel organisaties nog benaderd als productiviteitsinstrument: sneller werken, kosten verlagen, concurrentiepositie versterken. Dat biedt kansen, maar vergroot ook de druk op medewerkers. De Baak signaleert dat mensen zich steeds vaker gereduceerd voelen tot kostenpost of datapunt, terwijl de behoefte aan betekenisvol werk juist groeit. Die spanning vraagt om leiders die verder kijken dan technologische mogelijkheden alleen. Niet de vraag wat AI kan, maar wat mensen nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven, moet centraal staan. Dat betekent investeren in vaardigheden die technologie niet kan overnemen: kritisch denken, moreel beoordelingsvermogen en emotionele intelligentie.

Leiderschapsvraag

Volgens De Baak bevinden organisaties zich nog in een ‘hypefase’ rond AI, waarin de langetermijnimpact vaak wordt onderschat. Technologie verandert rollen en taken, maar roept tegelijkertijd fundamentele vragen op: wie neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen die door algoritmen worden voorbereid? Hoe bewaak je integriteit, menselijkheid en inclusie in dat proces? Leiderschap verschuift daardoor van controleren naar duiden. In plaats van alles te willen beheersen, moeten leiders betekenis geven aan veranderingen die onzekerheid en ongemak oproepen. Dat vraagt om reflectie, dialoog en het vermogen om ethische afwegingen expliciet te maken, stelt het rapport .

Andere eisen

Vooral jongere generaties kijken met een kritische blik naar organisaties die AI inzetten zonder duidelijke visie op mens en maatschappij. Gen Z wil werken voor werkgevers die niet alleen technologisch vooruitstrevend zijn, maar ook helder zijn over waarden, maatschappelijke verantwoordelijkheid en werk-privébalans. Volgens De Baak verklaart dat waarom veel jonge professionals huiverig zijn voor traditionele leiderschapsrollen. Zij associëren leiderschap met hoge druk en weinig autonomie. Tegelijkertijd verwachten zij wél dat leiders transparant zijn, zichzelf kennen en ruimte maken voor kwetsbaarheid en dialoog.

Tegenwicht

AI maakt processen slimmer, maar lost geen morele dilemma’s op. In een wereld waarin technologie steeds meer kan, wordt volgens De Baak juist zichtbaar wat niet te automatiseren is: vertrouwen, verbinding en het vermogen om mensen mee te nemen in verandering. Leiderschap wordt daarmee een relationele praktijk. De conclusie van het trendrapport is helder: organisaties die AI succesvol willen inzetten, kunnen niet zonder leiders die durven vertragen, reflecteren en verbinden. Technologie mag het werk veranderen, maar het is leiderschap dat bepaalt of die verandering ook betekenisvol en duurzaam is .

Download hier het rapport.